Helsingissä puhutaan tänään Pohjois-Koreasta

Pohjois-Koreasta keskustellaan tänään kaikessa hiljaisuudessa Helsingissä. Ulkoministeriö on vahvistanut, että Helsingissä järjestetään tapaaminen jossa on mukana Pohjois-Korean valtuuskunta, mutta ei ole kertonut sen osanottajista tai asialistasta. Kyseessä ei ministeriön mukaan kuitenkaan ole korkean poliittisen tason tapaaminen.

STT:n tietojen mukaan tapaamispaikkana on Japanin suurlähetystö Helsingissä. MTV:n ja ruotsalaislehti Dagens Industrin mukaan Suomeen on matkustamassa maan ulkoministeriön Pohjois-Amerikan osaston varapääjohtaja Choe Kang-il, joka osallistui Tukholmassa ulkoministeri Ri Yong-hon johdolla pidettyihin neuvotteluihin.

STT

Kuvat: