Hirvonen toisen kerran palkintokorokkeelle yhdistetyn ruuhkaviikon aikana

Maa vaihtui Norjasta Saksaan, mutta Eero Hirvonen pysyi palkintokorokkeella yhdistetyn maailmancupissa. Suomalainen oli keskiviikkona Trondheimissa kolmas ja paransi pykälän lauantaina Klingenthalissa. Ilkka Herola täydensi suomalaismenestystä viidennellä sijallaan.

Palkintokorokesijoitus oli Hirvoselle kauden viides.

– Pakko olla kokonaisuutena tosi tyytyväinen tähän suoritukseen ja totta kai siihen, että on podiumilla vielä toista kertaa putkeen, Hirvonen tuumi tiedotteessa.

Hirvonen venytti mäessä päivän pisimmän siivun 142,5 metriä ja lähti ladulle kolmantena. Saksan Fabian Riesslen hyppy oli kolme metriä lyhyempi, mutta saksalainen sai paremmat pisteet ja etumatkan hiihto-osuudelle.

Ladulla Hirvonen kiri maailmancupia johtavan Japanin Akito Wataben kiinni ja jäi voittaja Riesslestä lopulta 12,2 sekuntia. Ladulle lähdettäessä takaa-ajettavaa oli 25 sekuntia.

– Ladulla ei ollut mitään kaikkein parhaimman tuntuista menoa. Kyllä se taisi painaa muillakin jaloissa. Viimeisellä kierroksella riitti sen verran paukkuja, että pystyi sen kakkossijan ottamaan, se siinä oikeastaan oli otettavissa ja se sieltä tuli, Hirvonen summasi viikon kolmannen kilpailun jälkeen.

Huomenna jatkuu

Mäessä 137,5 metriä venyttänyt Herola nousi vahvalla hiihdolla kymmenenneltä sijalta jopa mitalitaisteluun, sillä hän jäi kolmannen sijan ottaneesta Watabesta vain neljä sekuntia. Ennen hiihto-osuutta Herola oli kärkeä jäljessä 59 sekuntia.

– Mäessä oli tänään ihan hyvä päivä. Omalle tasolle oikein hyvä hyppy, pikkuisen alastulossa horjahdukset kävi kalliiksi, jäin ulos kärkitaistelusta. Taas kovin hiihtoaika ja sijoitus sillä viides, eipä siinä hirveästi olisi voinut hiihto-osuudelta enemmän toivoa, Herola pohdiskeli.

Hirvonen on maailmancupin kokonaispisteissä kuudentena, kun kautta on jäljellä kolme kilpailua. Klingenthalissa kilpaillaan sunnuntaina, ja maailmancup päättyy ensi viikonloppuna Schonachissa. Wataben (1 235 pistettä) johto Norjan Jan Schmidiin on 202 pistettä. Riessle on kokonaispisteissä kolmantena, mutta ei voi enää rikkoa kärkikaksikon järjestystä.

STT

