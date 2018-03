Hirvonen viidettä kertaa palkintokorokkeelle – Riessle nautiskeli kotiyleisön edessä

Suomen Eero Hirvonen ylsi viidettä kertaa tällä kaudella palkintokorokkeelle yhdistetyn maailmancupissa. Hirvonen oli mäkiosuuden jälkeen kolmas, mutta kiri hiihto-osuudella toiseksi. Hirvonen on maailmancupin kokonaispisteissä kuudentena, kun kautta on jäljellä kolme kilpailua.

Saksan Klingenthalissa voiton vei isäntämaan Fabian Riessle, joka oli etevin mäessä ja piti hiihto-osuudella kärkipaikkansa. Hirvonen jäi voittajasta 12,2 sekuntia.

– Tuntui coolille voittaa täällä. Yleisö kannusti hienosti. Hyppy oli hyvä ja myös hiihto kulki hyvin. Sukset toimivat hyvin, Riessle kommentoi C Moren haastattelussa.

Maailmancupia johtava Japanin Akito Watabe jäi kolmanneksi. Suomen Ilkka Herola hiihti hienosti ja nousi kymmenenneltä sijalta viidenneksi. Herola jäi kolmannesta sijasta neljä sekuntia.

