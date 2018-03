HS: Pääministeri Sipilä haluaa yhdistää eduskunta- ja eurovaalit

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kannattaa ensi vuoden eduskunta- ja europarlamenttivaalien yhdistämistä, kertoo Helsingin Sanomat. Hänen mukaansa yhdistäminen kasvattaisi eurovaalien äänestysprosenttia ja helpottaisi äänestäjien vaaliähkyä.

Eduskunta- ja europarlamenttivaalit on määrä järjestää lähekkäin ensi vuoden keväällä. Eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa, europarlamenttivaalit touko-kesäkuussa.

Eduskunta- ja eurovaalien yhdistämistä on ehdotettu useaan otteeseen viime vuosina. Hallituspuolueista kokoomus ja sininen tulevaisuus ovat jo ilmoittaneet kannattavansa vaalien yhdistämistä.

Seuraavan kerran Suomessa on määrä järjestää vaalit lokakuussa, kun toimintansa myöhemmin aloittavien maakuntien valtuustoja valitaan. Maakuntavaalien järjestäminen riippuu kuitenkin vielä siitä, hyväksyykö eduskunta sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät lait ennen kesätaukoa.

Sipilä lähtee itse ehdolle maakuntavaaleihin.

https://www.hs.fi/paivanlehti/13032018/art-2000005601518.html

STT

