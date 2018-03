Huippukokouksia johtava Tusk: Useampi maa tekee maanantaina päätöksiä vastatoimista Venäjälle

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk odottaa, että useampi maa tekee maanantaina päätöksiä vastatoimista Venäjälle Salisburyn iskun takia. Huippukokouksessa yöllä käyty keskustelu oli hänen mukaansa vain alku.

Tiedotustilaisuudessa Brysselissä puhunut Tusk ei täsmentänyt maiden määrää eikä sitä, mihin toimiin maat ryhtyvät. Ainakin Baltian maat ja mediatietojen mukaan myös Puola ja Ranska harkitsevat joidenkin venäläisdiplomaattien karkottamista.

Valtioita on Tuskin mukaan enemmän kuin yksi, mutta kaikki eivät toimiin ryhdy.

Sipilä: Suomessa keskustellaan ensi viikolla

Myös pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoi Suomen ulkopoliittisen johdon keskustelevan asiasta ensi viikolla.

Kaikki 28 EU-maata tuomitsivat huippukokouksessa Salisburyn hermomyrkkyiskun ja ilmaisivat solidaarisuutensa Britannialle. Venäjä on EU-maiden mukaan erittäin todennäköisesti iskun takana, eikä muuta todennäköistä selitystä ole.

EU-maat sopivat yhdessä, että ne kutsuvat EU:n Moskovan-lähettilään kotiin neuvonpitoa varten.

Muita konkreettisia päätöksiä vastatoimista Venäjälle ei huippukokouksessa tehty.

Sipilä kertoi suomalaistoimittajille, että kukin maa miettii nyt omaa reaktiotaan.

Sipilän mukaan hän toi kokouksessa esiin Helsingissä sijaitsevan Euroopan hybridikeskuksen roolia varautumisessa hybridiuhkiin.

Huippukokouksia johtava Tusk myönsi, että 28 maalla on erilaisia intressejä ja perinteitä suhteessa Venäjään.

– Siksi ei ole niin helppoa pitää 28 maan ryhmää yhdessä. Tässä kontekstissa arvostan kaikkien kollegojeni hyvää tahtoa ja hyvää poliittista vaistoa.

Venäjä syyttää Britanniaa yrityksestä houkutella EU-maita puolelleen

Venäjä on syyttänyt Britanniaa muiden EU-maiden houkuttelemisesta omalle kannalleen entisen venäläisagentin murhayrityksen jälkiselvityksessä.

Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan Lontoossa yritetään kuumeisesti pakottaa EU-liittolaisia astumaan Venäjän kanssa vastakkaisasettelun tielle. Lavrov kommentoi asiaa Vietnamin-vierailullaan.

Lavrovin mukaan Britannia keskittyy tekemään ”kriisistä Venäjän kanssa mahdollisimman syvän”.

EU-maat katsovat, että Venäjä on erittäin todennäköisesti vastuussa iskusta entistä venäläisagenttia vastaan. Entinen venäläisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä Julija joutuivat hermomyrkkyhyökkäyksen kohteeksi Etelä-Englannin Salisburyssa maaliskuun alussa.

Murhayrityksessä käytettyä Novitshok-hermomyrkkyä on valmistettu Venäjällä sotilaskäyttöön.

Lavrov kuitenkin sanoi, ettei Britannia ole esittänyt todisteita siitä, että Venäjä olisi murhayritykseen syyllinen.

STT

