Huuhkajat latoi viisi maalia Maltan verkkoon, Pukki osui kahdesti

Päävalmentaja Markku Kanerva toivoi perjantaisen maalittoman Makedonia-tasapelin jälkeen miesten jalkapallomaajoukkueelta hyökkäystehoja, ja Maltaa vastaan Huuhkajat vastasi päävalmentajansa huutoon. Suomi kukisti Maltan 5-0 (3-0) Turkin Belekissä.

Teemu Pukki teki Suomen maaleista kaksi. Hän avasi maalinteon 13. minuutilla kulmapotkun jälkitilanteesta ja jatkoi 27. minuutilla komealla laukauksella numerot 3-0:aan. Pukin maalien välissä osui toisen maaottelunsa pelannut FC Lahden Kalle Taimi.

Suomen voittonumerot sinetöivät Fredrik Jensen 85. minuutilla ja vaihdosta tullut Pyry Soiri 88. minuutilla. Soiri on ollut pelaamissaan kuudessa maaottelussa tehokas, sillä maali oli hänelle jo kolmas.

Voitto venytti Huuhkajien tappiottomien ottelujen sarjan kahdeksaan peräkkäiseen otteluun. Sarja alkoi viime syksynä Tampereella Islannin kukistamisesta.

Tänä vuonna Suomi on pelannut kolme maaottelua. Tammikuussa Suomi voitti Jordanian 2-1, jäi perjantaina 0-0:aan Makedoniaa vastaan ja voitti nyt Maltan.

Huuhtajien otteluohjelman seuraava ottelu on 9. kesäkuuta Tampereella pelattava maaottelu Valko-Venäjää vastaan.

STT

