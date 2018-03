Huumekohu karsii esiintymisiä Jari Sillanpään keikkakalenterista

Laulaja Jari Sillanpään esiintymiskeikkoja on peruttu lisää huumekohun takia. Esimerkiksi Kajaanin Kaukametsässä aiotaan harkita Sillanpään konsertin perumista. Sillanpään on määrä esiintyä Kaukametsässä 14. huhtikuuta.

– Ilmeisesti tilanne on mennyt sellaiseksi, että ei kai siinä muuta vaihtoehtoa taida olla, sanoo Kaukametsän kulttuuri- ja tapahtumapäällikkö Tuula Tikkanen STT:lle.

Asiasta keskustellaan ja tehdään lopullinen päätös kuitenkin vasta pääsiäispyhien jälkeen, Tikkanen lisää.

– Ajattelin, että otan yhteyttä keikkamyyjään, kun menen tiistaina töihin.

Sillanpää pidätettiin Helsinki-Vantaalla viime viikolla, ja hänen hallustaan löydettiin metamfetamiinia.

Torstaina Sillanpää kommentoi kohua MTV:n Enbuske, Veitola & Salminen -lähetyksessä, jossa sanoi olevansa narkomaani.

Sillanpään konsertti Järvenpään RetroFestissä ja koko heinäkuulle suunniteltu tapahtuma peruttiin aiemmin perjantaina, kertoi Ilta-Sanomat.

RetroFest on Sillanpään neljäs esiintyminen, joka on peruttu häneen liittyvän huumekohun takia.

”Tärkeä viesti nuorille”

RetroFestiä järjestänyt, Järvenpään Vanhankylän kartanon isäntä Lauri Ollari kertoo, että syy peruutukseen on Sillanpään esiintymiseen liittyvä taloudellinen riski.

– Olemme pieni, uusi toimija tällä alalla. Meillä ei ole varaa ottaa taloudellista riskiä siitä, jos artistille sattuu jotain eikä hän pääse esiintymään, hän sanoi Ilta-Sanomille.

Järvenpään julkisessa Facebook-ryhmässä RetroFestin perumiselle löytyi sekä ymmärtäjiä että arvostelijoita.

– Huumeiden käyttö tuo tietysti sen vaaran, että artisti ei olekaan esiintymiskunnossa silloin, kun pitäisi. Ja se tietäisi järjestäjille taloudellisen tappion. Jos päätähti ei esiinny, yleisö voi vaatia lippurahat takaisin, totesi eräs keskustelijoista.

– Hassua perua koko festari. Ei yksi Siltsu koko festaria tee, totesi toinen.

Päätöstä myös kiiteltiin Vanhankylän kartanon Facebook-sivulla, jossa Ollari kertoi päätöksestä perua koko tapahtuma.

– Kiitos päätöksestä, tärkeä viesti nuorille. Toivottavasti nämä perumiset herättävät Jarille ymmärryksen hakeutua hoitoon, totesi eräs päätöstä kommentoinut sosiaalisen median käyttäjä.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005624459.html

https://www.facebook.com/uusivanhankylankartano/

https://www.facebook.com/uusivanhankylankartano/

STT

Kuvat: