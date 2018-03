Ikitie kahmii Jusseja – Parhaan dokumentin palkinto Selma Vilhusen keppihevosille

Parhaan käsikirjoituksen Jussi-palkinnon on voittanut Teemu Nikki Armomurhaaja-elokuvan käsikirjoituksesta.

Ikitie-elokuva on saanut jo kolme palkintoa.

Lavastussuunnittelun Jussin sai Kalju Kivi, joka suunnitteli Ikitie-elokuvan lavastuksen. Kivi on ensimmäinen virolainen, joka on voittanut Jussin.

Ikitiessä näytellyt Hannu-Pekka Björkman sai Jussin parhaasta miessivuosasta. Naissivuosan palkinnon voitti samassa elokuvassa esiintynyt tanskalainen Sidse Babett Knudsen.

Ensimmäisenä jaettiin palkinnot parhaasta lyhytelokuvasta ja dokumenttielokuvasta.

Parhaana lyhytelokuvana palkittiin Teppo Airaksisen ohjaama Katto.

Parhaan dokumenttielokuvan palkinnon sai Selma Vilhusen ohjaama Hobbyhorse Revolution.

