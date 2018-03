Ilkka Tuomisto hiihti jaetun paralympiapronssin: ”Olen äärettömän tyytyväinen”

Suomen Ilkka Tuomisto sijoittui jaetulle kolmannelle sijalle Pyeongchangin paralympialaisten maastohiihdon pystyluokkien 1,5 kilometrin sprinttikisassa. Finaalin loppusuoralle tuli neljän miehen tasainen rintama, josta ykköseksi kiri Kazakstanin Aleksandr Koljadin.

Hopeamitalin kuittasi Japanin Yoshihiro Nitta, ja maalikamerakuvien pitkän tutkailun jälkeen Tuomisto jakoi kolmannen sijan Kanadan Mark Arendzin kanssa. Tuomisto ja Arendz jäivät 1,1 sekuntia voittajasta.

– Mitaleilla kun on, niin totta kai se on aina hyvä ja tänään oli aika vahva olo. Loppusuoraan en ole itse tyytyväinen, et kuinka se kokonaisuutena meni, mutta kaiken kaikkiaan hyvä kisa. Mitali on aina mitali ja se on se, mikä on aina totta kai tavoitteena. Siltä osin olen äärettömän tyytyväinen, Tuomisto sanoi Suomen paralympiakomitean tiedotteessa.

Kiiveri taas kuudes

Santeri Kiiveri sijoittui kuudenneksi miesten pystyluokkien suurpujottelussa, aivan kuten edellispäivän alppiyhdistetyssäkin. Hän hävisi 3,79 sekuntia kisan voittaneelle Sveitsin Theo Gmurille.

– Olen kyllä paljon tyytyväisempi suoritukseeni kuin eilen, ja oli kovempi kisakin. Sain kaksi hyvää laskua tehtyä. Radalla oli paljon suoria ja pitkiä välejä, mikä ei oikein sovi minulle. Olen tottunut treenaamaan tiukempikurvisia ratoja, joita maailmancupeissakin yleensä on, kun lasketaan vain pystylaskijoiden kisoja. Ihan tyytyväinen olen, Kiiveri sanoi.

Kiiveri kilpailee Pyeongchangissa vielä pujottelussa lauantaina.

– Tässä on onneksi pari päivää lepoa. Aika tiukka setti on ollut tämä viikko tähän asti. Pitää keksiä jotain, jolla saa mielen vähäksi aikaa pois laskemisesta ja alkaa sitten keskittyä pujotteluun. Alppiyhdistetyn pujottelussa olin viidenneksi nopein ja siihen laskuun jäi vielä paljon parannettavaa, joten hyvillä mielin odotan lauantain kisaa.

Inkki Inola hiihti jatkoon paralympialaisten maastohiihdon sprintissä

Paralympialaisten ensikertalainen Inkki Inola selvitti tiensä alkueristä välieriin miesten näkövammaluokkien sprinttimatkalla oltuaan alkuerien seitsemäs. Neljän kilpailijan välierässään Inola jäi viimeiseksi.

Inola selvitti sprintin ajassa 3,52.10, 24.14 sekunnin erolla kärkipaikkaa pitävään Ruotsin Zebastian Modiniin.

Suomen Rudolf Klemetti jäi maastohiihdon sprinttien sijalle 17 ja putosi jatkosta.

Suomi kukisti Ruotsin pyörätuolicurlingissa

Suomen paralympiaurheilijat kukistivat Ruotsin pyörätuolicurlingottelussa paralympialaisissa. Voitto lohkesi luvuin 6-5.

Jatkopeleihin päästäkseen Suomen curlingjoukkueen on vielä voitettava Norja. Suomi ja Norja kohtaavat tänään kello 12.35 alkaen.

STT

