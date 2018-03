Ilman Markkasta pelannut Chicago Bulls hävisi Miami Heatille

Koripallon NBA:ssa Chicago Bulls pelasi yön ottelun jälleen ilman Lauri Markkasta. Bulls hävisi yön kierroksella Miami Heatille pistein 92-103.

Alaselän krampeista viime viikkoina kärsinyt Markkanen on jättänyt useita otteluita väliin. Hän pelasi aiemmin tällä viikolla, kun Chicago kohtasi Houston Rocketsin.

Bulls on hävinnyt tällä kaudella 50 ottelua ja voittanut 24. Heatilla on takanaan 35 häviötä ja 40 voittoa.

Bullsin parhaat pisteet takoi David Nwaba. Hän keräsi 15 pistettä ja seitsemän levypalloa.

STT

Kuvat: