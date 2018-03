Ilmastotapahtuma Earth Hour kannustaa suomalaisia kynttiläillallisen ääreen

Maailman suurin ilmastotapahtuma Earth Hour sammuttaa valoja tänään illalla. Suomessa on määrä pistää pois päältä tarpeettomat sähkövalot tunnin ajaksi kello 20.30 alkaen.

Suomessa WWF:n tapahtuman teemana on maailman suurin kynttiläillallinen, minkä tarkoituksena on herättää keskustelua ja muistuttaa ruoan ilmastovaikutuksista. Ruoka muodostaa yksityisen kulutuksen ilmastovaikutuksista noin viidesosan eli saman verran kuin liikenne.

Viime vuonna noin 1,3 miljoonaa suomalaista osallistui tavalla tai toisella Earth Houriin.

Tapahtuma näyttää valomerkin ilmaston puolesta nyt kahdettatoista kertaa. Earth Hour sai alkunsa Australian Sydneyssä vuonna 2007, ja seuraavana vuonna se kasvoi maailmanlaajuiseksi.

Viime vuonna mukana oli yhteensä ennätykselliset 187 maata ja maantieteellistä aluetta. Silloin valot sammuivat esimerkiksi yli 12 000 tunnetusta maamerkistä eri puolilla maailmaa.

http://www.earthhour.fi/

STT

Kuvat: