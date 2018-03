Influenssa-aalto murtumassa, osassa sairaaloita käännettä parempaan vasta toivotaan

Influenssakauden kiivain huippu näyttää olevan ohi. Valtakunnallisesti influenssan kaltaisen taudin vuoksi tehdyt terveyskeskuskäynnit ovat kääntyneet laskuun, sanoo erityisasiantuntija Niina Ikonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Sairaalahoitoon päätyneiden potilaiden määrä on laskenut ainakin Oulun ja Jyväskylän seuduilla, kerrotaan alueen keskussairaaloista STT:lle.

Influenssakausi on kuitenkin ollut pitkä, ja epidemia on edennyt eri tahtia eri puolilla Suomea.

Esimerkiksi Turussa ruuhkahuipun taittumista vasta varovasti toivotaan, sanoo päivystysalueen ylilääkäri Teemu Elomaa Turun yliopistollisesta keskussairaalasta.

– Influenssapotilaita on ollut aivan hurjat määrät. Viimeiset viikot jokapäiväinen murheenkryyni ovat olleet potilaiden jatkohoitoon saaminen ja henkilöstön suuri sairastuvuus, Elomaa kertoo.

Helsingin seudulla käänne on havaittu, mutta se on pieni.

– Viime viikon käyntimäärät ovat laskeneet muutaman viikon takaisesta ruuhkahuipusta vain vähän. Positiivisten influenssalöydösten määrä on kuitenkin laskenut, sanoo infektiosairauksien linjajohtaja, ylilääkäri Asko Järvinen Helsingin seudun yliopistollisesta keskussairaalasta.

”Vuodeosastopaikkoja vähennetty jo liikaa”

Lahden alueella A-viruksessa koettiin poikkeuksellisesti kaksi huippua. Ensimmäinen ajoittui tammikuulle ja toinen maaliskuulle. Varmistettuja influenssatapauksia on jo nyt löydetty kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna.

– Tapauksia on tähän mennessä noin 1 500. Viime kaudella niitä oli yhteensä noin 770. Suurin huippu on ehkä ohitettu, mutta kyllä meillä vielä paljon on influenssapotilaita sairaalassa, infektiolääkäri Ville Lehtinen Päijät-Hämeen keskussairaalasta kertoo.

Hyksin Järvisen mukaan influenssaan tutkitaan ja testataan nykyään enemmän. Siksi ollaan huomattu, että eri vuosien influenssa-aallot eivät ole samanlaisia.

– Influenssa on kuin lumi – se tulee joka vuosi, mutta yllättää silti, Järvinen luonnehtii.

Useissa sairaaloissa influenssa on aiheuttanut suoranaista petipulaa.

– Helsingin seudulla tilanne on ollut kaiken kaikkiaan hankala ja kuormitus kova. Paikkojen määrä tällaiseen huippuun ei ole ihan riittävä, Järvinen muotoilee.

Tyksin Elomaa puhuu ”pienistä kriisitilanteista”, joissa paikkaa osastolta on jonottanut pahimmillaan yli kymmenen potilasta. Influenssapotilaat pyritään sijoittamaan joko omiin huoneisiin tartuntojen välttämiseksi.

– Näkemykseni on, että vuodeosastopaikkojen vähentämisessä on menty liian pitkälle. Eivät kotiin vietävät palvelut tavoita kaikkia. Tänä vuonna nuorista vanhoihin kaikki ovat sairastuneet, Elomaa sanoo.

B-virus yllätti suuren osan Eurooppaa

THL:n mukaan influenssakaudesta tekee poikkeuksellisen B-viruksen totuttua runsaampi esiintyminen sekä se, että kausi alkoi sillä. Ikosen mukaan tilanne on ollut samankaltainen suuressa osassa Eurooppaa.

– Laboratoriovarmennettujen tapausten perusteella B-viruksen huippu on jo ohitettu, mutta A:n osalta näyttää, että määrät ovat pysyneet pitkään samanlaisina. Sen huipusta ei siis voi varmuudella sanoa, Ikonen kuvailee.

A-virusta on tällä kaudella laboratoriovarmennettu noin 11 500 tartuntaa ja B-virusta noin 18 000 tartuntaa. Vain osa epäillystä influenssatapauksista testataan, eikä negatiivisten testitulosten määrää tilastoida.

Oireiden perusteella A- ja B-virusta ei voi toisistaan erottaa.

Testien puute hankaloittaa hoitoa

Influenssan testausta sairaaloissa vaikeuttaa suosittujen testivälineiden saatavuusongelma. GeneXpert- ja Alare i -nimillä tunnettujen testien saatavuusongelmista kerrotaan STT:lle ainakin Turun yliopistollisesta keskussairaalasta, Päijät-Hämeen keskussairaalasta ja Helsingin seudun yliopistollisesta keskussairaalasta.

Testien saatavuusongelmista kertoo esimerkiksi infektiolääkäri Lehtinen.

Lehtisen mukaan testien puutteen vuoksi influenssatapauksia on todennäköisesti enemmän, kuin mitä sairaalassa on saatu varmistettua.

– Tämä on vähän hankaloittanut tätä influenssakauden loppua meillä.

Kyse on pääosin päivystyksessä käytettävistä testeistä, joita suositaan niiden nopeuden ja luotettavuuden vuoksi.a kaikenikäisille.

