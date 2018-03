IS: Olympiavoittaja Mueller tulossa Suomen pikaluistelun päävalmentajaksi

Suomen luisteluliiton pikaluistelun uusi päävalmentaja on yhdysvaltalainen Peter Mueller, kertoo Ilta-Sanomat. Luisteluliiton on määrä julkistaa päävalmentajan nimi lauantaina.

63-vuotias Mueller voitti pikaluistelijana miesten 1 000 metrin kautta aikojen ensimmäisen olympiakullan vuonna 1976 Innsbruckissa. Seuraavalla vuosikymmenellä hän aloitti menestyksekkään valmentajauran.

Muelleriin liittyy ristiriitaisuuksia. Hänen työnsä Norjan päävalmentajana päättyi 2009, kun naisluistelija Maren Haugli raportoi Muellerin häirinneen häntä seksuaalisesti syksyn maajoukkuematkan aikana. Norjan liitto teki asiasta tutkinnan ja totesi Muellerin rikkoneen työsopimuksensa ehtoja. Tapaus ei johtanut viranomaismenettelyyn.

Norjalaisen Se og Hör -viikkolehden haastattelussa Mueller on myöhemmin kertonut kysyneensä Maren Hauglilta, oliko tämä taitava suuseksissä. Mueller kuittasi kysymyksensä vitsiksi.

Suomen luisteluliiton puheenjohtajan Vesa Rosendahlin mukaan pikaluistelun päävalmentajasopimusta ei ole allekirjoitettu.

– Meillä ei ole allekirjoitettua sopimusta kenenkään kanssa vielä. Tavoite on, että olisi kerrottavaa lauantaina tiedotustilaisuudessa. En voi muuten kommentoida yhtään mitään, koska sopimusta ei ole, Rosendahl sanoi.

Ei tullut valituksi 2014

Arvokisamenestyjistä muiden muassa amerikkalaista Bonnie Blairia, hollantilaista Marianne Timmeria ja norjalaista Håvard Bökkoa valmentanut Mueller ei ole uusi tuttavuus Luisteluliitolle.

– Hän oli vuonna 2014 yksi hakijoista, kun meillä oli lajipäällikön paikka auki, Rosendahl myönsi.

Suomen luisteluliitossa pikaluistelun päävalmentajan tehtäviä hoiti päättyneellä kaudella toiminnanjohtaja Janne Hänninen. Valmennukseen tuli ennen kauden alkua vajausta, kun Hännisen kanssa Suomen maajoukkuetta luotsannut Tuomas Nieminen lähti valmentamaan Puolaan.

– Tavoite on, että meillä olisi tästä eteenpäin oikea päävalmentaja, joka ottaisi henkilökohtaiseen valmennukseensa koko aikuisten maajoukkueen ja parhaat nuoret, puheenjohtaja Rosendahl kertoi.

https://www.is.fi/muutlajit/art-2000005621584.html

STT

