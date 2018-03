IS: Superlupaus Tolvanen NHL:ään jo tänä keväänä

Helsingin Jokerit on jääkiekon KHL:ssä yhden tappion päässä kesälomasta, mutta Jokerien tehohyökkääjä Eeli Tolvasen kausi seurajoukkuepeleissä ei ole päättymässä.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan Tolvanen on tehnyt tulokassopimuksen Nashvillen NHL-joukkueen kanssa ja siirtyy rapakon taakse heti Jokerien kauden päättymisen jälkeen. Sopimusta ei ole vielä julkaistu, koska Jokerien kausi on käynnissä.

Tolvanen teki KHL:n runkosarjassa pisteet 19+17=36. Pudotuspeleissä on syntynyt pisteet 5+1=6.

Nashville varasi Tolvasen viime kesän varaustilaisuudessa ensimmäisellä kierroksella. Joukkue on nyt NHL:n runkosarjan piikkipaikalla ja lukeutuu kovimpien mestarikandidaattien joukkoon.

Nashvillessä pelaavat suomalaisista jo entuudestaan maalivahdit Pekka Rinne ja Juuse Saros sekä hyökkääjä Miikka Salomäki.

