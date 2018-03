Itä-Ghoutan pommituksissa kuoli 37 siviiliä ennen tulitauon alkamista

Syyrian Itä-Ghoutassa kuoli 37 siviiliä Venäjän ilmaiskuissa viime yön aikana. Asiasta kertoo Syyrian sisällissotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö.

Siviilit kuolivat Arbinin alueella kapinallisten hallitsemassa Itä-Ghoutassa ennen kuin tulitauko alueella tuli voimaan, järjestön johtaja Rami Abdel Rahman sanoo.

Yksi Syyrian Itä-Ghoutassa jäljellä olevista kapinallisryhmistä ilmoitti tulitauosta eilen, BBC ja uutistoimisto AFP uutisoivat. Faylaq al-Rahman -kapinallisryhmän mukaan tulitauko on YK:n välittämä ja sen tarkoitus on mahdollistaa neuvottelut Syyrian hallintoa tukevan Venäjän kanssa. Ryhmä sanoo haluavansa neuvotella siviilien turvallisuudesta.

Venäjä on kiistänyt suoran osallisuuden Itä-Ghoutan ilmapommituksiin.

TulitaukoiImoitusta edelsivät ensimmäiset kapinallisten ja siviilien evakuoinnit Itä-Ghoutasta. BBC:n mukaan evakuoinnit mahdollisti Syyrian armeijan Ahrar al-Sham -kapinallisryhmälle tarjoama tulitaukosopimus, jonka kapinalliset ottivat vastaan. Samalla he myös suostuivat laskemaan aseensa. AFP:n mukaan sopimus oli Venäjän välittämä.

BBC:n mukaan torstaina evakuoitiin lähes 1 500 ihmistä, joista arviolta 600 oli kapinallistaistelijoita. Tilannetta kommentoineen armeijalähteen mukaan satojen uskotaan seuraavan aiemmin evakuoituja perjantain aikana.

Syyrian hallitus käynnisti suurhyökkäyksen kapinallisten hallinnoimaan Itä-Ghoutaan noin kuukausi sitten. Hyökkäyksessä arvioidaan kuolleen yli 1 500 siviiliä.

