Itä-Ghoutasta poistunut yli 36 000 siviiliä ja taistelijaa – kapinalliset kiistävät sovun löytymisen

Syyrian Itä-Ghoutaa hallussaan pitävä ryhmittymä Jaish al-Islam kiisti perjantaina tiedon, jonka mukaan Douman kaupungista vetäytymisestä olisi päästy sopuun. Douma on viimeinen kapinallisten hallussa oleva kaupunki Itä-Ghoutassa.

Venäjän puolustusministeriö kertoi perjantaina, että se oli solminut sopimuksen, jonka mukaan kapinalliset poistuisivat Doumasta ”pian”.

Jaish al-Islamin edustaja Hamza Bayraqdar kiisti tiedon nopeasti.

– Me kieltäydymme lähtemästä tai siitä, että meidät siirrettäisiin.

Bayraqdarin mukaan neuvottelut jatkuvat.

Kapinallisalueen evakuointi kiihtyi perjantaina. Sadat bussit ovat kuljettaneet ihmisiä pois alueelta viime viikon lauantaista lähtien, Syyrian hallinnon liittolaisen Venäjän neuvoteltua asiasta sopimuksen.

Alueelta on poistunut yli 36 000 siviiliä ja taistelijaa.

STT

