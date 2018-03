Italian äärioikeiston Salvini haluaa muodostaa maan seuraavan hallituksen

Italian äärioikeistojohtaja Matteo Salvini sanoo, että hänen edustamallaan koalitiolla on ”oikeus ja velvollisuus” muodostaa maan seuraava hallitus.

Keskustaoikeistolainen koalitio, johon kuuluvaa Pohjoisen liittoa Salvini johtaa, sai Italian eilisissä parlamenttivaaleissa 37 prosenttia annetuista äänistä. Mikään ryhmittymä ei kuitenkaan saanut vaaleissa ehdotonta enemmistöä.

Koalition puolueet ovat yksimielisiä maahanmuutosta: ne lupaavat pysäyttää turvapaikanhakijoiden saapumisen meritse Italiaan ja käännyttää satojatuhansia maahan jo saapuneita.

Myös Italian ylivoimaisesti suurimmaksi puolueeksi noussut Viiden tähden liike haluaa hallitusvastuuseen. Puolueen johtajan Luigi Di Maion mukaan Viiden tähden liike on avoin erilaisille vaihtoehdoille koalitiohallituksen muodostamiseksi.

Populistiseksi luonnehdittu puolue on aiemmin torjunut hallitukseen menon ja yhteistyön muiden puolueiden kanssa. Viiden tähden liike kasvatti kannatustaan Italian eilisissä vaaleissa saaden lähes kolmasosan äänistä. Erityisen hyvin puolue menestyi maan eteläosassa.

Suomen Rooman-suurlähettiläs: italialaiset ovat vihaisia

Italian vaaleissa poliittinen keskusta romahti ennakkoarvioita enemmän, sanoo Suomen Rooman-suurlähettiläs Janne Taalas. Hänen mukaansa tulos kielii siitä, että italialaiset ovat vihaisia ja haluavat muutosta.

– Laajasti ajateltuna keskusta hävisi – puolueet, jotka ovat hallinneet maata pitkään. Nyt täytyy löytää joku uusi viritys, jolla Italiaa hallitaan, Taalas kuvailee.

Hänen mukaansa kansalaisten tyytymättömyys kanavoitui maan eteläosassa Viiden tähden liikkeeseen ja pohjoisessa Pohjoisen liittoon. Näistä erityisesti viimeksi mainittu teki huiman nousun edellisiin vaaleihin verrattuna. Taalaksen mukaan vaikuttaa siltä, että syynä oli puolueen linja maahanmuuttoa vastaan.

Tulos oli pettymys myös Silvio Berlusconille, jonka Forza Italia otti takapakkia jääden liittolaisensa Pohjoisen liiton varjoon.

Selkeää hallitusvaihtoehtoa ei tuloksen perusteella ole näkyvissä, koska tyytymättömyyden syyt ovat erilaisia eikä mikään ryhmä näytä saavan enemmistöä paikoista. Taalaksen mukaan jatkossa paljon vartijana on presidentti Sergio Mattarella, joka voi nimetä hallituksen tunnustelijaksi kenet tahansa – ei välttämättä suurimman parlamenttiryhmän johtajaa.

– Siinä mielessä pallo on nyt hänellä, vähän niin kuin ennen vanhaan Suomessa, Taalas sanoo.

Yritykset hallituksen muodostamiseksi voivat jatkua pitkäänkin, sillä nykyisellä hallituksella on edellytykset hallita maata toimitusministeristönä. Uusiin vaaleihin ei Italiassa ole Taalaksen mukaan kovin helposti päädytty.

Macron: Maahanmuutto vaikutti

Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan maahanmuuton paine oli tärkeä vaikuttaja Italian parlamenttivaalien tulokseen. Suuri osa Afrikasta Eurooppaan pyrkivistä ihmisistä rantautuu ensimmäisenä juuri Italiaan.

Maahanmuuttoa kiivaasti vastustava Pohjoisen liitto (Lega) oli yksi Italian vaalien suuri voittaja.

Saksan liittokanslerin Angela Merkelin tiedottajan mukaan Saksa toivoo Italian saavan vakaan hallituksen mahdollisimman nopeasti. Tiedottaja ei ottanut kantaa vaalin tulokseen vaan sanoi Saksan tekevän Italian kanssa yhteistyötä sen hallituksen kokoonpanosta riippumatta.

STT

Kuvat: