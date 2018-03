Itseluottamus löytyi Teneriffalla, kertoo aitajuoksija Oskari Mörö

Aitajuoksija Oskari Mörö on etsinyt kolmen viime viikon ajan itseluottamustaan Teneriffalla. Hän on kärsinyt lokakuun jälkeen polvivaivoista, mutta onnistunut harjoitusleiri antoi uskoa ensi kesän mahdollisuuksiin.

– Henkistä puolta tämä on koetellut. On raskasta, kun ei ole voinut tehdä harjoituksissa, mitä olisi halunnut, Mörö kertoo polvivaivoistaan Urheiluliiton nettisivuilla.

– Fyysinen kunto säilyi, mutta juoksukunto ei vielä ole sitä, mitä sen suunnitelmien mukaan piti maaliskuussa olla.

Mörön tavoitteet kesän kilpailukaudella ovat Berliinin EM-kisoissa. Kesän 2016 EM-kisoissa Amsterdamissa hän pääsi lähes lipaisemaan mitalia, kun hän sijoittui neljänneksi. Neljä vuotta sitten hän oli Zürichin EM-finaalissa kahdeksas.

Mörö on vihdoin toipunut polvivaivoista, jotka alkoivat liukastumisesta peruskuntolenkillä.

– Nyt ei ole kiirettä. Huippukunto pitää rakentaa fiksusti kisojen kautta. Yhtään ei saa oikoa, Mörö korostaa maltin merkitystä.

Mörön on tarkoitus aloittaa kilpailukausi Keski-Euroopassa toukokuun lopulla. Myös Paavo Nurmen kisat Turussa 5. kesäkuuta ovat hänen kilpailuohjelmassaan.

