Japanilaismediat: Japanin pääministeri Abe harkitsee tapaamista Pohjois-Korean Kimin kanssa

Japanin pääministeri Shinzo Abe harkitsee Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamista, raportoivat japanilaismediat lähteisiinsä nojaten.

Virallista neuvottelukutsua Japanista tai Pohjois-Koreasta ei kuitenkaan ole esitetty. Uutistoimisto AFP:n tavoittama Japanin ulkoministeriön edustaja sanoi, ettei voi vahvistaa konkreettisten tapaamissuunnitelmien olemassa oloa. Ulkoministeriön mukaan Japani kuitenkin pohtii ”tehokkaimpia tapoja” käsitellä Pohjois-Koreaa.

Kyodo-uutistoimiston ja japanilaismedia Jiji Pressin hallintolähteiden mukaan Japani harkitsee kahdenvälisiä neuvotteluja Pohjois-Korean kanssa uutena ratkaisuvaihtoehtona kireiden suhteiden lämmittelyssä. Lähteiden mukaan Japani on myös huolissaan siitä, että Yhdysvallat saa Japania enemmän vaikutusvaltaa Pohjois-Korean tilanteen ratkomisessa, jos Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean neuvottelut etenevät merkittävästi ilman Japanin panosta. Japani pelkää muun muassa, että Pohjois-Korean sieppaamien japanilaisten kysymys ohitetaan Pohjois-Korean kanssa käydyissä neuvotteluissa.

Pohjois-Korean kovistelu siepattujen japanilaisten palauttamiseksi oli yksi Aben vaalilupauksista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti yllättäen viime viikolla hyväksyneensä Pohjois-Korean diktaattorin tapaamiskutsun. Abe totesi olevansa tapaamispäätökseen erittäin tyytyväinen, mutta varoitti samalla, että Pohjois-Korean-vastaisia pakotteita ja painostusta on syytä jatkaa, kunnes maa osoittaa konkreettisesti aikovansa luopua ydinaseista.

Viimeksi Japanin pääministeri on tavannut Pohjois-Korean johtajan vuonna 2004, kun Junichiro Koizumi tapasi Pohjois-Korean nykyhallitsijan isän Kim Jong-ilin Pjongjangissa.

STT

