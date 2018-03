Japanin pääministeri kehottaa varovaisuuteen Pohjois-Korean kanssa

Japanin pääministeri varoittaa, että Pohjois-Korean tarjous keskustella ydinaseriisunnasta voi olla keino pelata aikaa. Pääministeri Shinzo Abe painottaakin, että Pohjois-Korean on edistettävä asiaa konkreettisesti. Abe sanoo muun muassa myös, ettei Pohjois-Korean neuvottelumyönteisyys saa johtaa esimerkiksi pakotteiden helpottamiseen.

Japanin parlamentin jäsenille puhunut Abe kommentoi Koreoiden mahdollista diplomaattista edistysaskelta julkisesti ensimmäistä kertaa. Tällä viikolla Koreat sopivat yhteisestä huippukokouksesta Etelä-Korean valtuuskunnan matkustettua Pohjois-Koreaan. Etelä-Korea kertoi matkan myötä, että Pohjois-Korea on luvannut pidättäytyä ohjus- ja ydinkokeista vuoropuhelun ajan. Etelä-Korean mukaan Pohjois-Korea olisi myös valmis ydinaseriisuntaan, jos turvallisuus taataan.

Eilen Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in kuitenkin sanoi, että on vielä liian aikaista suhtautua optimistisesti Pohjois-Korean ehdotukseen keskusteluista ydinaseriisunnasta Korean niemimaalla. Moon sanoi myös, ettei Koreoiden kahdenväliset neuvottelut myöskään johda pakotteiden tai muiden painostustoimenpiteiden poistamiseen.

Nyt puhunut Japanin pääministeri Abe sanoi myös, että hän odottaa mielenkiinnolla Etelä-Korean tiedonantoa keskusteluista Pohjois-Korean kanssa.

STT

