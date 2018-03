Jari Aarnio pysyy telkien takana – hovioikeuden mukaan vangittuna pitäminen ei ole kohtuutonta

Huume- ja virkarikoksista syytetty Helsingin huumepoliisin ex-päällikkö Jari Aarnio pysyy tutkintavankeudessa. Helsingin hovioikeus hylkäsi keskiviikkona Aarnion kanteen vapauttamisesta.

Aarnio on ollut yhtäjaksoisesti vangittuna loppuvuodesta 2016, jolloin käräjäoikeus tuomitsi hänet muun muassa törkeistä huumausainerikoksista kymmenen vuoden vankeuteen. Nyt samaa juttua puidaan hovissa, ja käsittelyn on määrä jatkua ainakin kesään asti.

Aarnion mukaan vangittuna pitäminen on kohtuutonta oikeudenkäynnin sekä vapaudenmenetyksen pitkän keston takia. Aarnio katsoi kanteessaan, että pitkä tutkintavankeusaika tosiasiassa mitätöi hänen oikeutensa hakea tuomioon muutosta.

Aarnio perusteli vapauttamistaan myös sillä, että tutkintavankina hänellä on rajoitetummat oikeudet kuin vankeusvangeilla, eikä hän voi esimerkiksi päästä lomille.

Syyttäjät: Yrittänyt vaikuttaa todistajiin

Hovioikeus katsoi, ettei Aarnion pitäminen vangittuna ole kohtuutonta. Hovioikeus kiinnitti huomiota muun muassa siihen, että Aarnio on samoista syytteistä käräjäoikeudessa tuomittu kymmenen vuoden vankeuteen, mikä jo sinänsä on riittävä peruste vangittuna pitämiseen.

Lisäksi Aarniolla on hovioikeuden kolmen vuoden lainvoimainen tuomio seurantalaiteyhtiö Trevociin liittyneistä syytteistä.

– Kokonaisrangaistukseksi muodostuu nyt käsiteltävän asian lopputuloksesta riippuen kolmesta kolmeentoista vuotta vankeutta. Siitä on lähtökohtaisesti suoritettava puolet ennen ehdonalaiseen vapauteen päästämistä. Kaikkiaan vapaudenmenetysaikaa on tällä hetkellä kertynyt noin kolme vuotta kolme kuukautta, hovioikeus perusteli päätöstään.

Syyttäjät vastustivat Aarnion vapauttamista. Heidän mukaansa Aarniota ei pidä päästää vapaaksi, koska tämä on muun muassa koko ajan pyrkinyt vaikuttamaan todistajiin jutussaan.

