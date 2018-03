Jari Sillanpää kutsui itseään narkomaaniksi tv-haastattelussa

Huumekohun keskiössä oleva viihdetaiteilija Jari Sillanpää myöntää olevansa narkomaani.

Sillanpää kommentoi itseensä kohdistuvaa epäiltyä huumausainerikosta MTV:n Enbuske, Veitola & Salminen -lähetyksessä torstaina.

– Olenhan mä narkomaani ja olin mä alkoholistikin, Sillanpää vastasi Tuomas Enbusken kysymykseen, onko hän narkomaani.

Televisio-ohjelma oli Sillanpään ensimmäinen esiintyminen sen jälkeen, kun hänet pidätettiin Helsinki-Vantaalla. Sillanpää oli palaamassa Thaimaasta. Hänen hallustaan löydettiin metamfetamiinia.

Sillanpää totesi ohjelmassa, ettei ole varma käyttääkö hän aineita vielä vuoden päästä.

– Voi olla, että käytän voi olla, etten käytä. Minulla ei ole mikään ongelma olla ilman.

Sillanpää kertoi kokevansa, ettei hän ole tehnyt kenellekään mitään pahaa.

Hänen mukaansa jokaisella ihmisellä on oma ”juttunsa”, miten he ottavat irti arjesta ja pitävät hauskaa.

– Jokaisella meillä on oma juttu. Jotkut haluaa käyttää lääkkeitä. Jokut saa hirveät kiksit piinaamalla itseään metsässä juosten.

– Tämä vain sattui mun tielle, Sillanpää sanoi.

Sillanpään epäilty huumausainerikos on saanut keikkajärjestäjät perumaan Sillanpään keväälle suunniteltuja keikkoja.

Perutuista keikoista on kertonut muun muassa Iltasanomat.

Sillanpää kuitenkin kiisti ohjelmassa, että olisi esiintynyt keikoilla huumeen vaikutuksen alaisena.

– En ole ottanut huumeita, kun olen mennyt keikoille. Kun teen duunia, teen sitä sataprosenttisesti.

Ohjelman päätteeksi Sillanpää puhkesi kyyneliin.

– Mä haluan, että minuun luotetaan.

https://www.is.fi/viihde/art-2000005621586.html

STT

Kuvat: