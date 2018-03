Jari Sillanpää myöntää hankkineensa noin 110 grammaa metamfetamiinia

Viihdetaiteilija Jari Sillanpää kertoo Facebookissa päässeensä maanantaina vapaaksi Helsingin Pasilan poliisivankilasta. Hän on julkaissut avustajansa kirjoittaman tekstin, jonka mukaan Sillanpää on esitutkinnassa myöntänyt hankkineensa metamfetamiinia omaan käyttöön ja juhlissa tarjottavaksi.

Huumetta on hankittu päivityksen mukaan satunnaisesti pieniä eriä vuosina 2014-2017 yhteensä noin 110 grammaa. Hankittu määrä on niin suuri, että epäily koskee huumausainerikosta, ei vain käyttörikosta, päivityksessä kirjoitetaan.

Päivityksen mukaan Tulli löysi Sillanpään matkatavaroista gramman metamfetamiinia Sillanpään palatessa Thaimaasta Suomeen lauantaina.

https://www.facebook.com/jarisillanpaaofficial/posts/10155683818761656

STT