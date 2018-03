Jari Sillanpää myöntää hankkineensa noin 110 grammaa metamfetamiinia – ”Meillä on kaikilla omat riippakivemme ja haasteet elämässä”

Viihdetaiteilija Jari Sillanpää kertoo Facebookissa päässeensä maanantaina vapaaksi Helsingin Pasilan poliisivankilasta. Hän on julkaissut avustajansa kirjoittaman tekstin, jonka mukaan Sillanpää on esitutkinnassa myöntänyt hankkineensa metamfetamiinia omaan käyttöön ja juhlissa tarjottavaksi.

Huumetta on hankittu päivityksen mukaan satunnaisesti pieniä eriä vuosina 2014-2017 yhteensä noin 110 grammaa. Hankittu määrä on niin suuri, että epäily koskee huumausainerikosta, ei vain käyttörikosta, päivityksessä kirjoitetaan.

Päivityksen mukaan Tulli löysi Sillanpään matkatavaroista gramman metamfetamiinia Sillanpään palatessa Thaimaasta Suomeen lauantaina. Sillanpää ei osaa kertoa, mistä aine on peräisin.

Sillanpää oli kiinni otettuna ja pidätettynä maanantaihin asti, ja hänen asuntoihinsa tehtiin sunnuntaina kotietsinnät. Päivityksen mukaan kotietsinnässä ei löydetty huumausaineita.

Itse kirjoittamassaan osuudessa Sillanpää kertoo tunteneensa itsensä hyvin onnelliseksi päästyään poliisivankilasta.

– Meillä on kaikilla omat riippakivemme ja haasteet elämässä. Pieniä ja suuria. Niiden yli kun ajallaan pääsee, olen vakuuttunut, että oman sisäisen vankilan ovet avautuvat ja voimme hengittää vapaammin ja nähdä asiat uudessa valossa ja taas tepastella eteenpäin kohti uusia haasteita, Sillanpää kirjoittaa.

Poliisi ei halunnut tiistaina kommentoida mitenkään Sillanpään kirjoitusta. Sillanpään kiinniotosta kertoi aiemmin Iltalehti, mutta poliisi ei ole vahvistanut senkään tietoja.

https://www.facebook.com/jarisillanpaaofficial/posts/10155683818761656

STT

Kuvat: