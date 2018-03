Järjestö: Syyrian Afrinista paennut parissa päivässä yli 150 000 ihmistä

Syyriassa pako pohjoisesta Afrinin kaupungista kiihtyy. Sotaa seuraavan järjestön mukaan kaupungista on keskiviikosta lähtien paennut yli 150 000 ihmistä.

Afrinin aluetta hallitsevat kurdien YPG-joukot. Turkki pitää YPG:tä terroristijärjestönä ja on liki kahden kuukauden ajan hyökännyt voimalla sitä vastaan.

Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan Turkin ilmavoimat pommitti eilen myös Afrinin suurinta sairaalaa. Iskussa kuoli järjestön mukaan 16 siviiliä. Turkki on kiistänyt väitteen.

Itä-Ghoutasta paennut kymmeniätuhansia

Toisaalla Syyriassa hallituksen joukot ovat jatkaneet Itä-Ghoutan moukarointia pääkaupungin Damaskoksen liepeillä. Syrian Observatory for Human Rightsin mukaan ilmaiskuissa on tänään kuollut ainakin 30 siviiliä.

Ihmiset pakenevat myös Itä-Ghoutasta. Järjestön mukaan torstaista lähtien yli 40 000 siviiliä on paennut alueelta.

Itä-Ghouta on viimeinen merkittävä kapinallisalue Damaskoksen lähellä. Helmikuun puolivälin jälkeen hallituksen joukot ovat vallanneet siitä noin 70 prosenttia. Hyökkäyksessä on järjestön tietojen mukaan kuollut noin 1 400 siviiliä.

STT

Kuvat: