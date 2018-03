Järjestö: Syyrian Afrinista paennut parissa päivässä yli 200 000 ihmistä, Turkki pommitti sairaalaa

Syyriassa pako pohjoisesta Afrinin kaupungista kiihtyy. Sotaa seuraavan järjestön mukaan kaupungista on keskiviikosta lähtien paennut yli 200 000 ihmistä.

– Tilanne on kammottava, sanoi Syrian Observatory for Human Rights -järjestön johtaja Rami Abdel Rahman.

Afrinin aluetta hallitsevat kurdien YPG-joukot. Turkki pitää YPG:tä terroristijärjestönä ja on liki kahden kuukauden ajan hyökännyt voimalla sitä vastaan.

Syrian Observatory for Human Rightsin mukaan Turkin ilmavoimat pommitti eilen myös Afrinin suurinta sairaalaa. Järjestö toimii Britanniasta käsin ja kerää tietonsa lähteiltä Syyriasta. Sen mukaan iskuissa sairaalaan kuoli ainakin 16 siviiliä.

Valtiollisen Sana-uutistoimiston haastattelussa sairaalan johtaja Jiwan Mohammed kertoi, että sairaala vaurioitui iskuissa pahoin ja se on jouduttu sulkemaan. Aiemmin kurdien Punainen Puolikuu sanoi, että sairaala oli ainut enää toiminnassa ollut Afrinin kaupungissa.

Turkki on kiistänyt väitteet sairaalan pommittamisesta. Se sanoo, että operaatio Afrinissa toteutetaan niin, ”ettei siviileille aiheudu mitään haittaa”.

Itä-Ghoutasta paennut kymmeniätuhansia

Toisaalla Syyriassa hallituksen joukot ovat jatkaneet Itä-Ghoutan moukarointia maan pääkaupungin Damaskoksen liepeillä. Syrian Observatory for Human Rightsin mukaan ilmaiskuissa on tänään kuollut ainakin 30 siviiliä.

Ihmiset pakenevat myös Itä-Ghoutasta. Järjestön mukaan torstaista lähtien yli 40 000 siviiliä on paennut alueelta.

Itä-Ghouta on viimeinen merkittävä kapinallisalue Damaskoksen lähellä. Helmikuun puolivälin jälkeen hallituksen joukot ovat vallanneet siitä noin 70 prosenttia. Hyökkäyksessä on järjestön tietojen mukaan kuollut noin 1 400 siviiliä.

