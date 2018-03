Järjestö: Syyrian armeija vallannut osia keskeisestä kaupungista Itä-Ghoutassa

Syyrian hallinnon joukot ovat vallanneet osia keskeisestä kapinallisten hallussa olevasta kaupungista Itä-Ghoutassa, kertoo Syyrian sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö. Järjestön mukaan hallituksen joukot pääsivät sisään Hammuriyehin kaupunkiin myöhään keskiviikkona.

Aluetta, jossa Hammuriyehin kaupunki sijaitsee, on myös pommitettu rajusti. Tilannetta uutistoimisto AFP:lle kommentoineen lääkärin mukaan pommitus on ollut niin intensiivistä, ettei haavoittuneiden luokse ole päästy.

– Haavoittuneita on teillä. Emme pysty siirtämään heitä. Sotakoneet kohdistavat iskunsa kaikkeen, mikä liikkuu, lääkäri Ismail al-Khateeb kertoi.

Syyrian hallitus aloitti suurhyökkäyksen kapinallisten hallussa olevaan Itä-Ghoutaan helmikuussa. Yli 1 200 siviilin on kerrottu kuolleen suurhyökkäyksen alettua.

