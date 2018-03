Jarkko Putkoselle iski totaalinen sippi Pariisissa – ”Tästä jäi silti positiivinen fiilis”

Salolainen ammattilaisnyrkkeilijä Jarkko Putkonen kärsi ammattilaisuransa neljännen tappion perjantai-iltana Pariisissa.

Putkonen hävisi kevyen välisarjan (-63,5 kg) ottelussa ranskalaiselle Yazid Amgharille. Ottelun kehätuomari keskeytti kahdeksaneräiseksi suunnitellun ottelun seitsemännessä erässä.

– Alku meni vielä ihan hyvin, mutta neljännessä erässä iski totaalinen sippi. Ei ole aikaisemmin vastaavaa tapahtunut, Putkonen kertoi puhelimitse pariisilaishallin pukukopista.

Putkonen lähti otteluun lyhyellä vain neljän viikon varoitusajalla. Hänen mukaansa kunto olisi riittänyt kuusieräiseen, mutta ei kahdeksaneräiseen otteluun.

– Tästä jäi silti positiivinen fiilis. Näin, että pystyn ottelemaan tämän tason vastustajia vastaan. Tämä olisi ollut voitettavissa, Putkonen vakuutti.

Amgharin tasosta kertoo se, että hän on voittanut ammattilaisuransa kaikki 20 otteluaan. Putkonen taas on voittanut 21 ammattilaisottelustaan 15 – kaksi on päättynyt ratkaisemattomaan.

Putkonen kertoi, että seuraava ottelu on vuorossa todennäköisesti ensi syksynä.

