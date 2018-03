Jetsin päävalmentaja ei ole huolissaan, Laineen jalan turvotus laskenut – maalitykki poissa pelistä 4-14 päivää

Winnipeg Jetsin Patrik Laine voi joutua huilaamaan jopa kaksi viikkoa NHL-jääkiekon runkosarjassa. Jetsin päävalmentaja Paul Maurice arvioi seuran nettisivuilla, että Laineen sairausloma kestää neljästä neljääntoista päivään.

Laine loukkasi jalkansa tiistain ottelussa Los Angeles Kingsiä vastaan, kun hän torjui vastustajan Alec Martinezin laukauksen vasemmalla jalallaan.

Mauricen mukaan Laineen vamma ei ole vakava, mutta hyökkääjän jalka on turvoksissa.

– Jalan turvotus on laskenut toisena päivänä selvästi. Patrik pystyy kävelemään omin voimin, Maurice kertoi.

Päävalmentajan mukaan kaukaloon paluuta ei ratkaise Laineen kipukynnys, vaan vamman kunnollinen paraneminen.

– Emme halua häntä hoippumaan kaukaloon, Maurice totesi.

Winnipeg voi rauhassa lepuuttaa maalintekijätähteään, sillä joukkueen kausi jatkuu pudotuspeleissä.

Laine on tehnyt alkukaudella 43 maalia. Hän on NHL:n maalipörssissä toisena 44 maalia viimeistelleen Washingtonin Aleksandr Ovetshkinin takana.

Jets pelaa seuraavan kerran lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa, kun se kohtaa kotonaan Anaheimin.

