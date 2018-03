Jo yksi tippa riittää tappamaan – Novichok-hermomyrkky lamaannuttaa hengityksen

Tieto Neuvostoliiton kehittämästä Novichok-hermomyrkyistä levisi kahden Länteen loikanneen neuvostoliittolaisen tiedemiehen kautta, kertoo Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutin Verifin johtaja, professori Paula Vanninen STT:lle.

– Venäjä ei ole myöntänyt kehittäneensä Novichok-ryhmän hermomyrkkyjä, mutta Länteen loikanneet kertoivat siitä kirjassaan.

Vain tippa eli 10 milligrammaa hermomyrkkyä ihmisen iholla tai hengitysteissä riittää tappamaan ihmisen, Vanninen kertoo.

Myrkky vaikuttaa nopeasti aiheuttaen ensin pupillien muuttumisen nuppineulan pään kokoisiksi, jonka jälkeen ihminen alkaa kuolata ja kouristella ja hänen hengityksensä lamaantuu.

Vannisen mukaan sille, etteivät Sergei Skripal ja hänen tyttärensä kuolleet tultuaan kosketuksiin hermomyrkyn kanssa, on kolme mahdollista selitystä.

– Joko annos, jonka kanssa he tulivat kosketuksiin oli pieni tai sitä ei levitetty tehokkaasti. Kolmas vaihtoehto on se, että heidän oireensa tunnistettiin niin nopeasti, että he ehtivät saada vastalääkettä ajoissa, Vanninen selittää.

Hermomyrkkyä saaneita voidaan pitää elossa vastalääkkeen avulla niin kauan kuin myrkky poistuu kehosta. Tähän Vannisen mukaan voi kulua muutama viikko.

– Vaikka myrkytyksen jälkeen ihminen jäisikin henkiin, hänelle jää todennäköisesti elinikäisiä hermostollisia oireita, Vanninen sanoo.

STT

Kuvat: