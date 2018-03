Johan Bäckmania vastaan nostettu syyte Ylen toimittajan vainoamisesta ja törkeästä kunnianloukkauksesta

Johan Bäckman joutuu oikeuteen epäiltynä Ylen toimittajaan kohdistuneista rikoksista. Bäckmania syytetään Helsingin käräjäoikeudessa Ylen toimittajan Jessikka Aron vainoamisesta ja törkeästä kunnianloukkauksesta. Syyttäjä nosti asiassa syytteen tänään. Epäillyt rikokset tapahtuivat vuosina 2014-2016.

Bäckman on esiintynyt julkisuudessa muun muassa Venäjän ja Suomen välisten lapsiasiakiistojen yhteydessä, ja häntä siteerataan usein venäläisviestimissä.

Syyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen pitää kunnianloukkausta törkeänä muun muassa kokonaisuuden laadun ja asianomistajalle aiheutuneiden seurausten takia.

– Siinä on tietyllä tapaa sekin, että teko kohdistuu median edustajaan tämän työn vuoksi ja ilmeisenä tarkoituksena on ollut vaikuttaa työn laatuun, Hämäläinen sanoo STT:lle.

Hän ei vielä kommentoi tarkemmin epäiltyä tekoa tai rangaistusvaatimustaan.

– Yksityiskohdat tulevat julkisiksi sitten, kun asia on ollut esillä tuomioistuimessa.

Esitutkinnassa epäiltynä oli myös Ylen työntekijä, jota epäiltiin avunannosta vainoamiseen. Syyttäjä Hämäläinen kuitenkin jätti syytteen työntekijän osalta nostamatta, sillä tämän rooli oli niin vähäinen.

Bäckman on toiminut Venäjän presidentin alaisessa Venäjän strategisen tutkimuksen instituutissa RISS:ssä, jonka on katsottu kytkeytyvän Venäjän tiedustelupalveluun. Vielä viime elokuussa hänet esiteltiin instituutin sivuilla RISS:n Pohjois-Euroopan edustajana. Vuonna 2014 Bäckman haki Suomen lapsiasiainvaltuutetuksi.

Jessikka Aro on yhtenä asianomistajana myös MV-julkaisuun liittyvässä suurtutkinnassa.

