Johtavat länsivallat tuomitsivat yhteisesti Britanniassa tehdyn myrkkyiskun

Yhdysvallat, Ranska ja Saksa tuomitsevat yhdessä Britannian kanssa Salisburyssa tehdyn myrkkyiskun entistä venäläisvakoojaa ja tämän tytärtä vastaan. Maiden johtajat yhtyvät Britannian näkemykseen, jonka mukaan Venäjän osallisuus on ainoa uskottava selitys tapahtumalle.

Maat korostavat, että kyseessä on ensimmäinen kerta toisen maailmasodan jälkeen, kun hermomyrkkyä käytetään hyökkäystarkoituksessa Euroopassa. Johtavat länsimaat vaativat Venäjää antamaan täydellisen selvityksen Novitshok-myrkkyohjelmastaan kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvontajärjestölle OPCW:lle.

”Poliittista sirkusta, jolla lietsotaan hysteriaa”

Venäjä valmistelee toimia Britanniaa vastaan, koska Britannia ilmoitti eilen muun muassa karkottavansa 23 venäläisdiplomaattia. Venäjän aikeista kertoi ulkoministeriön edustaja Maria Zaharova tiedotustilaisuudessa.

Zaharovan mukaan vastatoimiin ryhdytään mahdollisimman pian. Hänen mukaansa Venäjää kohtaan tapauksessa esitetyt syytökset ovat mielettömiä.

Zaharova pahoitteli, että Britannia ei ole ryhtynyt minkäänlaiseen yhteistyöhön Venäjän kanssa venäläisagentti Sergei Skripalin murhayrityksen selvittämiseksi.

Hänen mukaansa Venäjän Lontoon-lähetystö on toimittanut Britannian ulkoministeriölle useita nootteja, joissa on toivottu yhteistyön käynnistämistä tapauksen selvittämiseksi.

– Britannia ei ole toimittanut Venäjälle minkäänlaisia yksityiskohtia tai lisätietoja, jotka voisivat valaista tapahtunutta, ei kahdenkeskisesti eikä kansainvälisten järjestöjen kautta, Zaharova sanoi.

Venäjä on toivonut Britannialta muun muassa näytteitä murhayrityksessä käytetystä hermomyrkystä.

Zaharovan mukaan Skripalin murhayrityksen jälkeiset tapahtumat ovat olleet poliittista sirkusta, jolla lietsotaan Venäjän vastaista hysteriaa.

Yhdysvallat osoitti tukeaan Britannialle

Yhdysvallat pitää Britannian päätöstä venäläisdiplomaattien karkottamisesta oikeutettuna vastatoimena. Valkoisen talon mukaan Yhdysvallat seisoo lähimmän liittolaisensa Britannian tukena tutkinnassa entisen kaksoisagentin myrkyttämisestä.

– Tämä Venäjän viimeisin teko on yhteneväinen sen käytöksen kanssa, jolla Venäjä osoittaa välinpitämättömyyttä kansainvälisiä sääntöjä ja järjestystä kohtaan, vaarantaa maiden koskemattomuuden ja turvallisuuden ympäri maailmaa ja yrittää horjuttaa länsimaisia demokraattisia instituutioita ja prosesseja, Valkoisen talon lausunnossa sanotaan.

Yhdysvallat ilmaisi tukensa Britannian näkemyksille myös keskiviikkona YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa, joka pidettiin myrkytystapauksen takia. Yhdysvaltain YK-lähettiläs Nikki Haley sanoi, että Yhdysvallat uskoo Venäjän olevan murhayrityksen takana.

Macron keskusteli Mayn kanssa

Torstaina myös Ranska ilmoitti epäilevänsä Venäjää Skripalin murhayrityksestä. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan tapahtuneelle ei ole muuta uskottavaa selitystä.

– Britannia on pitänyt Ranskan hyvin informoituna brittiläisten tutkijoiden keräämästä todistusaineistoista ja tekijöistä, jotka osoittavat Venäjän syyllistyneen tähän hyökkäykseen, Macronin kanslia sanoi.

Macron keskusteli puhelimessa Britannian pääministerin Theresa Mayn kanssa.

Myös Australia on osoittanut tukensa Britannian käynnistämille Venäjän-vastaisille toimille, kertoo Australian yleisradio ABC.

Australian pääministerin Malcolm Turnbullin mukaan Britannia on esittänyt raskauttavia todisteita siitä, että Venäjä on myrkytyksen takana. Hänen mukaansa armeijatason hermomyrkyn käyttö Britannian maaperällä oli kammottava hyökkäys.

Skripalien ei odoteta toipuvan

Venäjän tiedustelupalvelun entinen eversti ja kaksoisagentti Sergei Skripal sekä hänen tyttärensä yritettiin murhata Britannian Salisburyssa maaliskuun 4. päivä Novitshok-hermomyrkyllä, jota on valmistettu Venäjällä sotilaskäyttöön.

Asiantuntijoiden mukaan kumpikaan ei toivu vaikka he jäisivätkin henkiin.

