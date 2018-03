Jokerien Niemi tyrmäsi TsSKA:n historian pisimmässä KHL-ottelussa

Jokerit ei suostunut lähtemään kesälomalle jääkiekon KHL:ssä. Helsinkiläisjoukkue nappasi peräti viidenteen jatkoerään venyneessä länsilohkon välieräpelissä 2-1-vierasvoiton TsSKA Moskovasta.

Ottelun voittomaalin viimeisteli Mika Niemi ajassa 142.09, kun vuorokausi oli vaihtunut Suomessa perjantain puolelle. Ottelu on KHL:n historian pisin. Edellinen ennätysottelu pelattiin Lev Prahan ja Donbass Donetskin välillä 2014, ja se kesti 126.14 minuuttia.

Jokerien ykköshahmo oli TsSKA:n hyökkääjät torjunnoillaan uuvuttanut maalivahti Karri Rämö.

– Nyt on todella suuri tunne siitä, että sarja kääntyy. Jätkät todella uskovat siihen, ja tämä on nyt ihan uusi sarja. Olemme himassa pelanneet muutoinkin hyvin, ja varmasti saimme tästä lisäpontta, puolustaja Sami Lepistö sanoi Jokerien tiedotteessa.

Lepistö toimitti ratkaisutilanteessa kiekon Niemelle TsSKA:n maalin edustalla. Niemi laukoi kiekon tolpan kautta ohi maalivahti Ilja Sorokinin.

Rämö keräsi kehut

TsSKA johtaa ottelusarjaa voitoin 3-2. Sarja jatkuu lauantaina Jokerien kotihallissa Helsingissä.

Ottelun varsinaisen peliajan maalit syntyivät avauserässä. Brian O’Neill teki Jokereille johto-osuman ajassa 3.51. Kirill Kaprizov viimeisteli kotijoukkue TsSKA:n tasoituksen erän puolivälissä.

– Aivan uskomaton peli Karrilta. Kummatkin veskarit olivat loistavia, mutta Karri veti pidemmän korren. Hienoa pelata tuollaisen veskarin edessä, Lepistö kehui 82 kertaa torjunutta Rämöä.

TsSKA hallitsi pelitapahtumia, ja Jokerit joutui hakemaan ratkaisua vastahyökkäyksistä. Kolmannen ja neljännen jatkoerän lopussa TsSKA:n peli alkoi kuitenkin sakata, kun Rämö torjui kaikki maalintekoyritykset.

Molemmilta hylättiin maali

Molemmilta joukkueilta hylättiin yksi maali. Eeli Tolvanen sai kiekon ohi Sorokinin kolmannessa erässä, mutta tilanne tuomittiin paitsioksi.

Neljännessä jatkoerässä Roman Ljubimov runnoi kiekon väkisin Rämön selän taakse. Maalia ei hyväksytty maalivahdin häirinnän takia.

– Tiesimme koko ajan, ettei se vaadi kuin yhden vedon ja pompun, niin homma on selvä. Tulihan siinä lätkää pelattua aika paljon, Lepistö naurahti.

STT

Kuvat: