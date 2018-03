Jokerit törmäsi jälleen TsSKA:n maalivahtiin – kotikaukaloon jäi parannettavaa

Helsingin Jokerit ei saanut yllätettyä Moskovan TsSKA:n maalivahti Ilja Sorokinia jääkiekon KHL:n toisessakaan lohkovälieräottelussa. Sorokin torjui 26 kertaa ja pohjusti TsSKA:lle 2-0-voiton. Jokerit on ottelusarjassa takaa-ajajana lukemin 0-2 eikä ole kahdessa ottelussa tehnyt maaliakaan moskovalaisvastustajan verkkoon.

– Me pelasimme heti keskialueelta alkaen paljon paremmin kuin eilen. Olimme paljon paremmin pelissä mukana ja pakotimme heidät tekemään enemmän duunia vetopaikkojen eteen, ja sitä kautta he eivät päässeet siihen keskustaan. Paransimme paljon edellisestä pelistä, mutta emme riittävästi, Jokerien parhaimmistoon lukeutunut maalivahti Karri Rämö (36 torjuntaa) kertoi tiedotteessa.

Jokerit isännöi TsSKA:aa maanantaina ja tiistaina. Jatkopaikkaan vaaditaan neljä voittoa.

STT

