Jokerit voiton päässä jatkopaikasta – HK Sotshi kukistui kolmannen kerran peräkkäin

Jokerit pelasi itselleen kolme ottelupalloa KHL-jääkiekon länsilohkon puolivälieräsarjassa HK Sotshia vastaan. Helsinkiläisjoukkue otti toisen peräkkäisen voiton Sotshissa ja on ottelusarjassa voiton päässä jatkopaikasta, 3-1-johdossa.

Ratkaisuosuman ampui jatkoajalla Pekka Jormakka, kun ottelu oli vanhentunut 71.46.

Jokerien varsinaisen peliajan maalit tekivät Eeli Tolvanen ja Brian O’Neill. Jokerien varsinaisen peliajan voitto oli viiden sekunnin päässä, mutta HK Sotshin puolustaja Jyrki Jokipakka nostatti kotiyleisön toiveita loppusekunneilla ampumallaan 2-2-tasoitusmaalilla.

HK Sotshi on ollut KHL-historiassa vaikea vastustaja, mutta kolme viime kohtaamista Jokerit on voittanut yhteismaalein 17-6.

Ottelusarja on ensimmäisen kerran katkolla Jokereille perjantaina Helsingissä.

STT

Kuvat: