Jussi Jokisen maalituska helpotti mutta riemu vesittyi

Jussi Jokinen on liitänyt tällä kaudella jääkiekon NHL:ssä suurten otsikoiden ulkopuolella, mutta Suomen aikaa varhain torstaina hän onnistui viimeistelyssä.

Jokinen teki avauserässä Vancouverin 1-1-tasoitusmaalin kotiottelussa Arizonaa vastaan. Osuma jäi kuitenkin Jokiselle ja Vancouverille laihaksi riemuksi, sillä Arizona nappasi ottelusta 2-1-voiton.

– Emme olleet tänään kovin hyviä. En minä, ketjuni tai koko joukkueemme, Jokinen harmitteli Vancouverin Twitter-tilin videohaastattelussa.

Konkarihyökkääjä Jokiselle maali oli vasta kauden toinen ja ensimmäinen Vancouverin paidassa. Ensimmäisen kerran hän onnistui marraskuun lopussa, joten ruuti on ollut märkää hyvin pitkään.

– Tämä on ollut turhauttava kausi, ja olen ollut myös epäonnekas, Jokinen sanoi.

Kaksi maalia, neljä seuraa

Kausi on ollut Jokiselle samalla melkoista hullunmyllyä, sillä hän on edustanut jo neljää eri seuraa. Jokinen aloitti kautensa Edmontonissa, siirtyi Los Angelesiin ja sen jälkeen Columbukseen sekä hiljattain Vancouveriin.

Arizona-ottelu oli kokeneelle Jokiselle vasta toinen peli Vancouverin riveissä.

Hän laukoi osumansa siirretyn rangaistuksen aikana komean syöttökuvion päätteeksi maalin edestä. Brendan Leipsic ja Sam Gagner tekivät maaliin komean esityön.

Nihkeästi pelanneen Vancouverin riemu kuitenkin vesittyi, kun vierasjoukkueen Derek Stepan laukoi ottelun päätösminuutilla voittomaalin. Vancouverin kausi on ollut tuskainen, sillä joukkue on länsilohkossa viimeistä edeltävänä.

Myös illan kahdessa muussa pelissä nähtiin kotitappio, kun Buffalo hävisi Calgarylle 1-5 ja Philadelphia Pittsburghille 2-5.

Pittsburghin supertähti Sidney Crosby keräsi kolme syöttöpistettä ja rikkoi NHL-urallaan 1 100 runkosarjapisteen rajan. Jevgeni Malkin puolestaan keräsi tehopisteet 1+1 ja nousi maalipörssissä Patrik Laineen rinnalle jaetulle kakkossijalle.

https://twitter.com/Canucks/status/971628986387148800

STT

Kuvat: