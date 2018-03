Ka-shing! Hongkongin rikkain mies jää eläkkeelle 89-vuotiaana

Hongkongin rikkain mies, teräsmiehenäkin tunnettu Li Ka-shing ilmoitti perjantaina kauan odotetusta ja pelätystäkin eläkkeelle siirtymisestä. Li täyttää heinäkuussa 90 vuotta, joten syrjään astumisella on spekuloitu jo vuosia.

Forbes arvioi Lin omaisuuden arvoksi yli 28 miljardia dollaria, jolla hän oli maailman rikkaimpien listalla sijalla 23.

Hän jättää paikkansa tunnetuimman yhtiönsä CK Hutchisonin johdossa ja siirtyy neuvonantajaksi.

Konserni on toiminut muun muassa telekommunikaatio- ja satamabisneksessä, ja sillä on omistuksia yli 50 maassa.

Konsernia alkaa todennäköisesti johtaa Lin poika.

Teräsmiehen maineesta kertoo, että paikallisen tarinan mukaan Li pystyy ohjaamaan säätä varmistaakseen, että taifuunit eivät iske työaikana Hongkongiin.

Uransa Li aloitti 1950-luvulla valmistamalla muovikukkia.

STT

