Kaatumiset ovat vakava asia

Liukkaat kelit aiheuttavat joka talvi valtavasti tapaturmia. Liukkauden aiheuttamista kaatumisista aiheutuu vuosittain arvioiden mukaan noin 600 miljoonan euron lasku (SSS 26.3.).

Katkenneiden ranteiden ja nilkkojen hoito maksaa, minkä lisäksi loukkaantumiset johtavat usein pitkiin sairauslomiin.

Joulu–maaliskuussa Suomessa sattuu 15 000–22 000 liukastumisesta aiheutuvaa tapaturmaa kuukaudessa.

Suurin osa kaatumisista sattuu työikäisille. Kaatumiset ovat suuri riesa myös ikäihmisille, joilla vammat ovat usein vakavat. Ikääntyneellä tapaturma johtaa helposti myös muun toimintakunnon romahtamiseen.

Kaatumisesta aiheutuvat tapaturmat ovat tyypillisesti niitä, jotka tulevat täytenä yllätyksenä. Yritämme olla varovaisia ja uskomme varovaisuuden riittävän, kunnes äkkiä jalat lähtevät alta.

Nykytalvet ovat omiaan lisäämään liukkaudesta johtuvia kaatumisia. Pitkät pakkasjaksot ovat kohtuullisen harvinaisia, sen sijaan lämpötila seilaa ylös alas. Kun vesikeli ja pakkanen vuorottelevat ja jäisen maan päälle tulee lunta, on vaara valmis.

Katujen ja pihojen kunnossapito ja hiekoitus ovat avainasemassa, kun liukkautta estetään. Jokaisella on kuitenkin myös oma vastuu turvallisuudestaan, sillä omilla valinnoilla voidaan ehkäistä tehokkaasti kaatumistapaturmien syntymistä.

Oikeiden jalkineiden valinta on keskeinen asia. Liukkaalla parhaita ovat kengät, joiden pohja on tehty huokoisesta materiaalista, joka ei kovetu kovalla pakkasella. Pohjassa on oltava myös selkeä kuvio.

Irrotettavilla liukuesteillä ja kenkien nastoituksella saa helposti lisäturvaa. Kenkien pohjassa olevat nastat antavat hyvän suojan, sillä ne estävät jalkojen lipeämisen vauhdilla alta.

Osa kunnista on havahtunut ikääntyneiden tapaturmien torjuntaan jakamalla ilmaisia lukuesteitä. Salo jakoi viime vuonna 1 000 paria liukuesteitä 75 vuotta täyttäneille, ja Kosken kunta jakoi niitä tänä talvena 300 paria yli 70-vuotiaille. Somero puolestaan nastoittaa ilmaiseksi yli 65-vuotiaiden kenkiä.

Kannatettavaa ja järkevää toimintaa, sillä nastoihin laitettu raha maksaa itsensä pian takaisin.