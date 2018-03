Kaksi saksalaistoimittajaa pidätettiin Kreikan ja Turkin rajalla

Kaksi saksalaista toimittajaa on pidätetty epäiltyinä kielletylle alueelle menemisestä Kreikan ja Turkin rajalla. Kreikan poliisin mukaan toimittajakaksikko työskentelee Saksan yleisradioyhtiö ARD:lle.

Poliisi kertoi myös, että toimittajat olivat tekemässä juttua siirtolaisreitistä, joka kulkee kyseisellä raja-alueella.

Kreikan ja Turkin rajalla kulkeva Evrosjoki on jo vuosia ollut paikka, jossa Eurooppaa kohti pyrkivät ihmiset yrittävät onneaan. Joki on kuitenkin koitunut monen kohtaloksi, sillä moni on hukkunut ylittäessään sitä.

STT