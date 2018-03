Kaleva: Muovipussien kulutus laskenut yli odotusten

Kaupan liiton ja ympäristöministeriön sopimus muovikassien kulutuksen vähentämisestä on tuottanut tulosta, uutisoi Kaleva. Muovikassien kulutus on tippunut Kaupan liiton mukaan huomattavasti odotuksia enemmän.

Esimerkiksi S-ryhmä on tiedottanut muovikassien kulutuksen laskeneen Sokoksissa jopa 60 prosentilla.

– Lisäksi S-ryhmän ruokakauppojen hedelmäpussien käyttö on laskenut viidenneksellä. Tämä on kappaleina 52 miljoonaa pussia vähemmän kuin aikaisemmin, Kaupan liiton ympäristöasioiden asiantuntija Marja Ola kertoo Kalevalle.

K-ruokakaupoissa pikkupussien kulutus puolestaan on laskenut 20 prosentilla ja Intersportissa muovikassien määrä on vähentynyt maksullisten kassien käyttöönoton jälkeen peräti yli 40 prosenttia.

Lokakuussa 2016 solmitun sopimuksen myötä kaupat ovat ryhtyneet veloittamaan muovikasseista ja kassalta saa pieniä hedelmäpusseja vain pyytämällä. Nyt mukana on jo reilu 3 100 myymälää.

Muovikassisopimuksen taustalla on EU-direktiivi, jonka tarkoituksena on vähentää muovijätteen syntymistä ja merten roskaantumista.

