Kanerva: Venäjän kutsumilla tarkkailijoilla ei minkäänlaista pätevyyttä

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin noin 500 vaalitarkkailijaa eivät tee työtään Venäjällä yksin tänään järjestettävissä presidentinvaaleissa. Kansanedustaja, Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen kunniapuheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) kertoo STT:lle Moskovasta, että vaalipaikoilla on myös noin 300 Venäjän kutsumina ja kustantamina paikalle tullutta ”vaalitarkkailijaa”.

– Tämä on todella häiritsevä seikka. Toiminta ei ole mitenkään asianmukaista, Kanerva kommentoi.

Kanerva johtaa Etyjin Venäjän presidentinvaalien tarkkailuoperaation neuvonantajaryhmää. Hänen mukaansa Venäjän omilla tarkkailijoilla ei ole taustaa tehdä tarkkailua, kun taas Etyjin työ perustuu Demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) toimintaan.

– Venäjän valtiojohtoinen media kysyy sitten näiltä yksittäisiltä ihmisiltä kommentteja vaaleista. Se on vähän sama kuin minä yksin kommentoisin lääkäreiden leikkaussalitoimintaa, eipä minulla kovin paljon olisi sanottavaa.

Sapiskaa on tiedossa myös Ukrainalle, jossa venäläisiä ei ole päästetty äänestämään Krimin tilanteen vuoksi. Kanerva sanoo, että Ukraina ei tule esille Etyjin huomisessa raportissa, koska ryhmän mandaatti on valvoa vaalien toimeenpanoa Venäjällä. Sen sijaan puheenvuoroissa asiaan tullaan ottamaan kantaa heti alusta pitäen.

