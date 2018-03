Kansainvälinen naistenpäivä sai alkunsa osin suomalaisvoimin

Tänään vietetään kansainvälistä naistenpäivää. Päivän tarkoitus on juhlistaa naisia ja pyrkimystä sukupuolten tasa-arvoon.

Kansainvälisesti naistenpäivää vietettiin ensimmäisiä kertoja 1900-luvun alkuvuosina. Siitä tuli YK:n tunnustama teemapäivä vuonna 1975.

Naistenpäivä ei ole liputuspäivä Suomessa. Virallinen pyhäpäivä se on esimerkiksi Venäjällä, Israelissa ja Kuubassa.

Tulppaanien myynti on Suomessa vuotuisessa huipussaan naistenpäivänä. Kauppapuutarhaliitto arvioi muutama vuosi sitten, että naistenpäivänä jaetaan keskimäärin kaksi tulppaania jokaiselle suomalaiselle naiselle.

Naistenpäivän tausta on kuitenkin yhteiskunnallisempi. Monissa maissa naistenpäivää on vietetty vuodesta 1911, sillä juhlapäivä hyväksyttiin yksimielisesti Sosialistisen internationaalin kokouksessa Kööpenhaminassa edellisenä vuonna.

Tanskan-kokouksessa oli läsnä viisi Suomen suuriruhtinaskunnan eduskunnan naisjäsentä. Virallinen suomalaisedustaja oli Ida Aalle-Teljo (sd.). Suomalaisryhmään lukeutui myös Miina Sillanpää (sd.), josta tuli myöhemmin itsenäisen Suomen ensimmäinen naisministeri.

Suomeen tiettävästi 1914

Suomessa kansainvälistä naistenpäivää alettiin tiettävästi viettää vuonna 1914. Tuolloin sen tarkoitukseksi määriteltiin naisten sivistäminen terveys- ja työväenasioista.

Maaliskuun 8. vakiintui viralliseksi naistenpäiväksi, kun naiset onnistuivat yhden päivän lakollaan vauhdittamaan Venäjällä tsaarin vallasta luopumista ja yleistä äänioikeutta vuonna 1917.

Yhdysvaltain sosialistipuolue järjesti ensimmäisen naistenpäivän jo vuonna 1909. Jotkut ovat tosin tulkinneet, että Yhdysvaltain osalta teemapäivän historia ulottuu edelliselle vuosisadalle, aina vuoteen 1857 asti. Silloin satoja työläisnaisia lakkoili alhaisia palkkoja, pitkiä työaikoja ja kohtuuttomia työoloja vastaan New Yorkissa.

