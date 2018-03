Kansainväliset asiantuntijat ottavat näytteitä Salisburyn hermomyrkystä

Kansainväliset asiantuntijat saapuvat huomenna Britanniaan ottamaan näytteitä liittyen venäläisen ex-kaksoisagentin ja tämän tyttären myrkyttämiseen.

Kemiallisten aseiden kieltosopimuksen valvontajärjestön OPCW:n asiantuntijat keräävät näytteet, jotka lähetetään sitten tutkittavaksi OPCW:n valitsemiin laboratorioihin. Britannian ulkoministeriön mukaan tulosten valmistumisessa menee vähintään kaksi viikkoa.

Britannia on aiemmin kertonut, että Salisburyssa käytettiin Novitshok-hermomyrkkyä, jota on valmistettu Venäjällä sotilaskäyttöön.

Sergei Skripal, 66, ja hänen tyttärensä Julija, 33, löydettiin tiedottomina ostoskeskuksen penkiltä Britannian Salisburysta maaliskuun neljäntenä päivänä. Sunnuntaina he olivat edelleen kriittisessä tilassa sairaalassa.

