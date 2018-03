Kansallisbaletin Greve vapautettu esimiestehtävistä epäasiallisen käytöksen vuoksi – ”Olen ylittänyt rajani johtajan asemassa”

Kansallisbaletti kertoo vapauttaneensa Kenneth Greven esimiestehtävistä tänään. Päätös liittyy tanssijoiden esiin nostamaan Greven epäasialliseen käytökseen. Greve kuitenkin jatkaa baletinjohtajana sovitusti kautensa loppuun eli heinäkuun loppuun asti.

Päätös liittyy tanssijoiden esiin nostamaan Greven kielenkäyttöön, joka on koskenut tanssijan ulkonäköä tai yksityiselämän piiriin kuuluviin asioita.

Kansallisbaletti korostaa, ettei se ei hyväksy epäasiallista käytöstä ja että organisaatiossa on selkeät toimintamallit sen ehkäisyyn ja käsittelyyn.

Pääjohtaja Gita Kadambi sanoo, että tilanteesta on keskusteltu avoimesti organisaation sisällä.

– Työyhteisön hyvinvoinnin kannalta päätös esimiesroolista luopumisesta oli minun ja Kenneth Greven yhteinen. Tämä on erittäin valitettava tilanne. Huolimatta tästä arvostamme edelleen Greven Kansallisbaletin hyväksi tekemää ansiokasta työtä, Kadambi lisää.

Tanssijat toivovat työrauhan säilyvän

Kenneth Greve ilmoittaa olevansa tilanteesta äärimmäisen pahoillaan.

– Suhtaudun intohimoisesti työhöni ja tunnistan, että olen ylittänyt rajani johtajan asemassa. Pyydän käytöstäni anteeksi tanssijoilta ja Kansallisbaletilta. Toivon, ettei tämä vahingoita Kansallisbaletin mainetta ja tulevaisuutta Suomessa, Greve sanoo tiedotteessa.

Kansallisbaletin luottamusmies Jouka Valkama sanoo, että tilannetta on käsitelty asianmukaisesti ja käsittely jatkuu ainoastaan organisaation sisällä. Myös tanssijat toivovat työrauhan säilyvän ja esityskauden jatkuvan mahdollisimman normaalisti.

STT

Kuvat: