Kansanedustaja Kärnä: Puigdemont on lähtenyt eilisiltana Belgiaan

Kansanedustaja Mikko Kärnän (kesk.) mukaan Katalonian syrjäytetty johtaja Carles Puigdemont on lähtenyt Suomesta eilisiltana Belgiaan. Kärnä kertoo saaneensa asiasta tiedon yhdessä Puigdemontin Suomen-vierailun isännän kanssa.

Kärnän mukaan vierailulla oli keskusteltu mahdollisesta pidätysmääräyksestä. Puigdemont asuu Belgiassa, ja siellä luovutusprosessi on Kärnän mukaan jo käynnissä. Jos Puigdemont olisi ilmoittautunut pidätysmääräyksen jälkeen viranomaisille Suomessa, edessä olisi ollut pitkä prosessi, Kärnä sanoo.

Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) kertoi vähän aiemmin, että poliisi on velvollinen pidättämään Puigdemontin, jos hänet saadaan kiinni. Poliisi antoi Puigdemontista etsintäkuulutuksen sen jälkeen kun Espanja antoi lisätietoja luovutuspyynnöstä.

Mykkäsen mukaan seuraava vaihe eli luovutuspyyntöön vastaaminen edellyttää vaikeampaa harkintaa. Tuomioistuin ratkaisee itsenäisesti, miten luovutuspyyntöön reagoidaan.

Mykkäsen tietojen mukaan Puigdemont ei ole toistaiseksi ilmoittautunut viranomaisille. Hän kertoo keskustelleensa asiasta poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen kanssa.

Rikostarkastaja Hannu Kautto keskusrikospoliisista sanoi aiemmin, että poliisi ei ota kantaa edes siihen, onko Puigdemont poliisin tietojen mukaan edelleen Suomessa.

– Käsittääkseni hän on ollut yksityishenkilönä käymässä Suomessa, hän sanoo STT:lle.

Suomi sai eurooppalaisen pidätysmääräyksen (EAW) Suomessa vierailleesta Puigdemontista, ja pyysi Espanjalta asiasta lisätietoja. Tiedot saatiin tänään.

– Yksityiskohtia en avaa, mutta tiedot liittyivät epäillyn rikoksen tunnusmerkistöön ja EAW:hen liittyen sen varmistamiseen, että kaksoisrangaistavuuden vaatimukset, niiltä osin kuin ne ovat relevantteja, täyttyvät, Kautto kertoo.

Luovuttaminen edellyttää tiettyjen vähimmäisedellytysten täyttymistä. Tällaisia ovat esimerkiksi epäillyn rikoksen vakavuusaste, kaksoisrangaistavuus ja tuomitun rangaistuksen pituus, oikeusministeriön nettisivulla kerrotaan.

Maanpaossa Belgiassa

Puigdemont saapui torstaina Suomeen eduskunnan Katalonia-ystävyysryhmän vieraana.

Puigdemont on asunut lokakuusta lähtien omaehtoisessa maanpaossa Belgiassa. Espanjan viranomaiset syyttävät häntä muun muassa kapinaan yllyttämisestä.

Espanjan korkein oikeus päätti eilen asettaa yhteensä 13 katalonialaista poliitikkoa ja aktivistia syytteeseen kapinoinnista. Uutistoimisto AFP:n mukaan viisi on pidätetty ja kuudesta oikeus antoi kansainvälisen pidätysmääräyksen. Joukossa on myös Puigdemont. Rikoksesta tuomitulle voidaan langettaa 30 vuoden vankilatuomio.

Puigdemont kommentoi Katalonian tilannetta torstaina Helsingissä Pikkuparlamentin kansalaisinfossa pidetyssä tilaisuudessa. Hän ei kertomansa mukaan ole aikeissa palata kotimaahansa, koska uskoo joutuvansa heti vankilaan.

– Ehkä 25-30 vuodeksi, hän arvioi.

