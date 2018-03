”Kansankapitalismin” idealle lämmetään hallituspuolueissa – Orpon pohdinta sijoitussäästötilistä saa tukea

Kokoomuslaisen valtiovarainministerin Petteri Orpon pohdinta sijoitussäästötilistä saa tukea hallituksen sisältä niin keskustasta kuin sinisistä.

Orpo on kertonut haluavansa löytää tavan, jolla sijoitussäästötili voitaisiin toteuttaa. Tavoitteena olisi tehdä piensijoittamisesta nykyistä helpompaa ja yksinkertaisempaa.

Keskustan varapuheenjohtaja Antti Kurvinen ja puolueen talous- ja verotyöryhmien puheenjohtaja Olavi Ala-Nissilä kertovat olevansa Orpon kanssa samaa mieltä. Heidän mukaansa myös keskusta haluaa parantaa piensijoittajien asemaa.

– Hallitusohjelmaan kirjattiin keskustan vaatimuksesta selvitys pienten osinkojen verovapaudesta, ja kun tämä osoittautui vaikeasti toteutettavaksi, niin sijoitustili on hyvä vaihtoehtoinen tapa tukea kansankapitalismia, Kurvinen ja Ala-Nissilä sanoivat tiedotteessaan torstaina.

Myös sinisten puheenjohtaja, ministeri Sampo Terho suhtautuu avaukseen myönteisesti. Terhon mukaan uudistuksen mallista ja kustannusvaikutuksista pitäisi vielä keskustella.

– Siniset suhtautuvat avoimella mielellä kaikkiin tällaisiin avauksiin ja ideoihin, jotka edistävät kansankapitalismia eli tällaista, että tavallisen ihmisten lähtemistä mukaan sijoitussäästämiseen ja piensijoittamiseen helpotettaisiin, Terho sanoi STT:lle eduskunnassa.

Toteutustapa ja aikataulu auki

Valtiovarainministeri Orpo ei vielä ottanut tarkemmin kantaa siihen, millainen malli sijoitussäästötilistä voisi olla mahdollinen.

– Tämä pitää sisällään hyvin paljon yksityiskohtia ja on erilaisia malleja myöskin maailmalta. Vertailemme niitä, ja siksi en ottaisi kovin yksityiskohtaisia kantoja.

Kysymyksiä liittyy muun muassa siihen, mitä kaikkea sijoitussäästötili voisi sisältää ja miten verotus kokonaisuutena jaksottuisi. Sijoitussäästötilillä saattaisi esimerkiksi olla osakkeita, joiden myyntivoitoista ja osingoista ei heti tarvitsisi maksaa veroja. Verot maksettaisiin vasta kun tuottoja nostettaisiin tililtä.

Myös mahdollisen uudistuksen aikataulu on vielä auki. Eduskuntavaalit ovat tällä tietoa ensi vuoden huhtikuussa.

– Viimeistään (aiheesta voisi tulla sisältöä) tietysti tuleviin vaaliohjelmiin ja hallitusneuvotteluihin, mutta totta kai tällä vaalikaudella katsotaan vielä, mikä on mahdollista (tehdä). Keskustelemme hallituksen sisällä näistä eri ideoista, sinisten Terho arvioi STT:lle.

Terho vaati viime viikonloppuna, että pienten osinkotulojen pitäisi olla verovapaita.

STT

