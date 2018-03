Karlsson vaanii Lainetta kolmen maalin päässä

Las Vegasin ruotsalaishyökkääjä William Karlsson on NHL:n maalipörssin kärkikampailun yllätysmies. Karlsson jäi edellisillä NHL-kausilla muutamaan osumaan, mutta liigan tulokasjoukkueessa Las Vegasissa ura kiihtyi tällä kaudella ällistyttävään liitoon.

Maanantaina Karlssonista tuli kymmenes 40 maaliin yhden kauden aikana yltänyt ruotsalaiskiekkoilija, kun Vegas voitti Coloradon 4-1. Karlsson viimeisteli kauden 40. osuman tyhjään maaliin 16 sekuntia ennen peliajan loppua.

– Tiesin, että minulla on mahdollisuus maalintekoon, kun onnistuimme kiekonriistossa. Ihan en kuitenkaan ollut varma, koska olin tuhrinut pelissä jo muutaman tilaisuuden, Karlsson kertoi Expressenille.

Aleksandr Ovetshkin johtaa maalipörssiä 45 osumalla. Patrik Laineella on 43 ja Jevgeni Malkinilla 42 maalia. Karlsson, 25, on tilastossa neljäntenä.

– En tiedä, mitä sanoa. Minulla on ollut yksinkertaisesti hyvä kausi kuten koko joukkueella, Karlsson ihmetteli menestystään.

– Emmekä tyydy tähän. Jatkamme samaan tapaan runkosarjan loppuun ja sitten pudotuspeleihin.

Ruotsalaisten yhden kauden maaliennätys on Håkan Loobin 50 osumaa kaudella 1987-1988. Edellinen 40 maaliin yltänyt ruotsalainen on Daniel Sedin Vancouverissa 2011.

STT

