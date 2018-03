Katainen STT:lle: Trump ei voi kiristää EU:ta terästulleilla

Yhdysvallat ei voi kiristää tullipäätöksellä EU:lta myönnytyksiä kauppapolitiikassa, sanoo Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen (kok.) STT:lle. Kataisen mukaan Yhdysvaltain tullipäätös on mielivaltainen ja kansainvälisten sääntöjen vastainen.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on antanut ymmärtää, että EU voisi saada teräkselle ja alumiinille asetetuista tuontitulleista poikkeuksen, jos Yhdysvallat saisi vastineeksi myönnytyksiä muista kaupan esteistä. Trump on pitänyt esillä esimerkiksi sitä, että Euroopalla on 10 prosentin tulli Yhdysvalloista tuleville henkilöautoille, kun Yhdysvalloilla vastaava tulli on 2,5 prosenttia.

Kataisen mukaan EU ei lähde käymään vaihtokauppaa, jossa autotulleja laskettaisiin vastineeksi siitä, että EU saisi vapautuksen Yhdysvaltain terästulleista.

– Tällainen ase ohimolla -neuvottelu ei ole se tapa, jolla kauppaneuvotteluja käydään.

Katainen korostaa, että autotulleja on tarkasteltava osana laajempaa kokonaisuutta.

– Meillä on tämä sama tulli kaikkien kauppakumppanien kohdalla, ellei toisin ole kauppasopimuksissa sovittu. Japanin kanssa autotulleja alennettiin, mutta se oli osa kokonaisvaltaista kauppasopimusta.

Yhdysvaltain ja EU:n väliset vapaakauppaneuvottelut ovat jäissä, koska Trump ei ole halunnut viedä niitä eteenpäin.

– Jos Yhdysvallat oikeasti haluaisi keskustella vaikkapa autotulleista, se tarkoittaa, että meidän pitäisi palata TTIP-neuvotteluihin, Katainen sanoo.

Tullipäätöksen ehdot täysin levällään

EU:n ja Japanin edustajat keskustelivat lauantaina Brysselissä Yhdysvaltain tullipäätöksen ehdoista. Kataisen mukaan tilanne näyttää sekavalta. Yhdysvalloilta perättiin selvyyttä siihen, millä kriteereillä maan määräämiin teräs- ja alumiinitulleihin voi saada poikkeuksia.

– Palaute, mitä eilen saatiin, oli jokseenkin sekava. Heillä ei tunnu olevan itselläkään kovin selvää näkemystä, mitä nyt halutaan. Se alleviivaa sitä, että olemme hyvin kummallisessa tilanteessa.

Kataisen mukaan on selvää, että Trumpin määräämä tullipäätös rikkoo Maailman kauppajärjestön WTO:n sääntöjä. Trump on vedonnut asiassa kansalliseen turvallisuuteen. Perustelu kuuluu WTO:n keinovalikoimaan, mutta Kataisen mielestä Yhdysvaltain retoriikka on osoittanut, että kyse on pikemminkin protektionismista eli kotimaisen tuotannon suojelemiselta ulkomaiselta kilpailulta.

– Eihän se (Yhdysvaltain) kansallista turvallisuutta paranna, että Euroopan henkilöautotullit olisivat alhaisemmat.

Tilanne on EU:lle hankala erityisesti siksi, että Trump näyttää toimivan täysin mielivaltaisesti ja romuttavan päätöksillään sääntöpohjaista kauppajärjestelmää, jota Yhdysvallat on ollut itse rakentamassa.

EU valmistautuu viemään Trumpin tullipäätöksen WTO:n tuomioistuimeen. Trump on arvostellut rajusti WTO:ta ja antanut ymmärtää, ettei perusta koko järjestöstä.

STT

