Katalonian aluejohtajan valinta ei onnistunut – toinen kierros määrä järjestää pian

Katalonian separatistien ehdokas Katalonian aluejohtajaksi ei saanut vaadittavaa ehdotonta enemmistöä alueparlamentissa ensimmäisellä kierroksella. Aluejohtajaksi kaavaillun Jordi Turullin valinta ensimmäisellä kierroksella karahti kiville, kun separatistien koalitioon kuuluva äärivasemmistolainen CUP-puolue ilmoitti, että sen neljä edustajaa pidättäytyy äänestyksestä. Äänet jakaantuivat torstaina käydyssä äänestyksessä 64 puolesta ja 65 vastaan.

Toinen kierros järjestetään kahden päivän kuluessa. Toisella kierroksella valintaan riittäisi pelkkä yksinkertainen enemmistö, mutta senkään saaminen Turullin taakse ei enää ole varmaa.

Katalonian aluehallinnon tiedottajana aiemmin toimineen Turullin on myös määrä perjantaina esiintyä Espanjan korkeimmassa oikeudessa, jossa hänet saatetaan määrätä vangittavaksi roolistaan Katalonian itsenäisyyspyrkimyksissä. Tähän asti hän on saanut pysyä vapaalla jalalla takuita vastaan.

Puigdemont luopui ehdokkuudesta

Katalonian separatistipuolueet saivat joulukuussa äänienemmistön itsehallintoalueen aluevaaleissa, mutta niillä on ollut ongelmia löytää ehdokas aluejohtajaksi.

Katalonian syrjäytetty aluejohtaja Carles Puigdemont luopui ehdokkuudesta tehtävään maaliskuun alussa. Puigdemont kertoi tuolloin, että hänen seuraajakseen on ehdolla separatistijohtajiin lukeutuva Jordi Sanchez. Keskiviikkona kuitenkin ilmoitettiin, ettei Sanchez asetu ehdolle.

Sanchez on vangittuna Madridissa kansankiihotuksesta epäiltynä.

STT