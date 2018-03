Kellorumba jatkuu – Suomi siirtyy ensi yönä kesäaikaan

Suomi siirtyy ensi yönä jälleen kesäaikaan. Kelloja siirretään tunnilla eteenpäin sunnuntaina kello kolmelta aamuyöllä.

Vaikka monet laitteet siirtyvät kesäaikaan automaattisesti, kannattaa siirtyminen varmistaa itse.

Myös julkisen liikenteen aikataulujen muutokset on syytä tarkistaa, jos on liikkeellä kellojen siirtämisen aikaan.

Takaisin talviaikaan palataan Suomessa ja muualla Euroopan unionissa lokakuun viimeisenä sunnuntaina.

Suomi hamuaa muutosta

Suomi on ajanut EU:ssa kesäajasta luopumista. Suomen hallitus on yrittänyt puhua muita EU-maita sen taakse, että kellot jätettäisiin joko talvi- tai kesäaikaan.

Asiaa käsiteltiin EU-parlamentissa helmikuun alussa, mutta toistaiseksi aloite ei ole saanut virallista tukea muilta jäsenmailta. Komission on kuitenkin määrä tehdä EU-parlamentin vaatimuksesta perusteellinen arvio kesäajasta luopumisen vaikutuksista. Arvioinnin aikataulusta ei ole tarkempaa tietoa.

Ruotsista kuuluneet kommentit kesäajasta luopumisesta ovat olleet varovaisen myönteisiä. Infrastruktuuriministeri Tomas Eneroth kertoi helmikuun alussa Ruotsin radiolle pitävänsä hyvänä, että Suomi on nostanut asian pöydälle, mutta maassa ei ole otettu vielä virallista kantaa.

Jos kellojen siirtämisestä talvi- ja kesäajan välillä päätetään joskus luopua, se pitää tehdä koko EU:ssa yhtenäisesti, on liikennekomissaari Violeta Bulc arvioinut.

Erilaisia käytäntöjä asiassa ei kaikkialla pidetä ongelmana. Maailmassa on jopa valtioita, joissa osa maata vaihtaa kesäaikaan, osa ei.

Esimerkiksi Australiassa Uuden Etelä-Walesin osavaltio, jossa sijaitsee suurkaupunki Sydney, käyttää kesä- ja talviaikaa, mutta sen kanssa samalla pituuspiirillä sijaitseva pohjoisnaapuri Queensland pysyy ympäri vuoden talviajassa.

STT

Kuvat: